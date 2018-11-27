Беспилотные машины начнут с 1 декабря тестировать на дорогах Москвы

На дорогах Москвы в ближайшее время можно будет встретить беспилотные машины. Поедут они, правда, пока в тестовом режиме и с пилотом, который будет следить за работой "умного" компьютера. Отличить беспилотные машины в общем автомобильном потоке можно будет по знаку с буквой "А".

- Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен специальным знаком "А", что означает "Автономное вождение", - рассказал пресс-секретарь Научно-технической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев.

Главная цель этого эксперимента - посмотреть на поведение беспилотного транспорта и других участников дорожного движения, как они будут взаимодействовать. Сколько машин выйдет на дороги - пока не уточняют. Это будет зависеть от технических характеристик авто. Разработчикам нужно будет получить разрешение для выезда на дороги Москвы.

- С 1 декабря любой разработчик беспилотных автомобилей, например, "Яндекс", "КАМАЗ", может подать заявку в центр испытаний НАМИ, где авто проверят, дадут заключение. После машина, прежде чем выйти на дороги Москвы, должна быть застрахована на 10 млн рублей (такая сумма покроет расходы в случае ДТП). Машину страховать должна компания разработчика, - объяснил Ярослав Федосеев.

После получения разрешения компания сможет выпустить авто на дороги Москвы. Но не самостоятельно. Пока в салоне обязательно должен быть живой пилот - инженер беспилотной машины. Звучит абсурдно, конечно, беспилотный автомобиль с пилотом. Но без тестирования и 100% гарантии выпускать новый вид транспорта в Москве (да, и любом городе) довольно опасно. На первом этапе под беспилотной эксплуатацией подразумевают, что во время движения авто инженер не прикасается к управлению. Если все же на дороге случится ДТП, то ответственность будет нести компания разработчика.

Вероятно, что одними из первых на дорогах Москвы появятся беспилотные автомобили "Яндекса". В октябре компания запустила на территории Сколково тестовую зону для беспилотных автомобилей. Там сотрудники могли вызвать через приложение беспилотное "Яндекс.Такси". Вероятно, именно такие авто и появятся на дорогах Москвы, а при их успешном тестировании можно будет обсуждать внедрение беспилотного такси в городе. У компании гибрид Toyota Prius с лидарами, радарами и системой компьютерного зрения.

Напомним, что соответствующее постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах Москвы подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эксперимент будет проводиться до 2022 года. За это время важно определить: первое - экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, второе - понять коммерческое использование и третье - дальнейшее развитие рынка умной мобильности.

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Строго говоря, абсолютно все равно, что это будет за машина. Большая или маленькая, иномарка или отечественная. Идеален, конечно, электромобиль, но и бензиновый сойдет. Важно, чтобы машина была современной - с электронными педалями газа и тормоза, автоматизированной коробкой передач, электрическим усилителем руля. Чтобы органы управления не требовали рук и ног водителя, а были доступны электронике (подробности)