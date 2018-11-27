Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре

12 ноября 2018 года Московский Кредитный банк представил новый вклад «Мечты» к Новому году. Его можно открыть в рублях или долларах США на 380 дней. Минимальная сумма для размещения в рублях составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 15 миллионов рублей. Доходность по рублевому вкладу «Мечты» составляет 8% годовых.

Также вклад можно открыть в долларах США с доходностью в размере 3,35% годовых. Минимальный размер валютного вклада «Мечты» составит 1 000 долларов США, максимальный – 300 тысяч долларов США.

Оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах и терминалах банка до 31 января 2019 года включительно. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.