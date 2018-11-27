Знаменитости в Одноклассниках зачитают отрывки из произведений Солженицына к 100-летию писателя

К 100-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына Дом русского зарубежья и «Радио «Культура» совместно с социальной сетью Одноклассники подготовили онлайн-проект «#Солженицыну100», в котором звезды театра и кино читают отрывки из произведений, а пользователи могут пройти тест на знание лексики Солженицына.

Проект состоит из двух частей. Первая — видеозаписи известных актеров, ведущих и спортсменов, читающих выдержки из произведений Александра Солженицына. Свои любимые отрывки из романов, рассказов и публицистических произведений писателя представят актеры Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Павел Табаков, Константин Шелягин, Григорий Кокоткин, Александра Назарова и Алиса Гребенщикова, радиоведущая Ксения Стриж и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Вторая часть проекта «#Солженицыну100»— тест, показывающий, насколько хорошо наши современники понимают слова, которые писатель собрал в Русском словаре языкового расширения. Для того, чтобы успешно пройти тест, придется приложить усилия: ведь многие слова, которые включил в словарь Александр Солженицын, сегодня почти не употребляются и даже зачастую утратили связи с современным языком. Сложно понять, например, каким должно быть «бадьистое ведро», какое слово можно использовать для описания неуклюжего мужчины и как еще русский язык предлагает называть «разгильдяя», «чашку» или «яичницу-глазунью».

По итогам теста каждый пользователь получает бейджи на аватар: значок «Худовато» достанется тем, кто не очень хорошо разбирается в словарном богатстве русского языка, «Годяще» — для тех, кто знает ответы почти на все вопросы, но допустил пару ошибок, а вот бейдж победителя «Добре» подтверждает, что участник легко ориентируется в тонкостях русского языка, который призывал оберегать Александр Солженицын.

Результатами, полученными после прохождения теста, можно делиться на своей страничке в социальной сети.

Кроме того, в день рождения Солженицына, 11 декабря, пользователи ОК смогут отметить у себя в постах любимые романы писателя, добавив хэштег #Солженицыну100. По хэштегу можно будет определить наиболее популярные произведения.

Одноклассники регулярно поддерживают проекты в сфере культуры и искусства. Они традиционно привлекают большой интерес со стороны пользователей. Так, в середине ноября соцсеть совместно с Государственным Русским музеем запустила виртуальный проект «Шедевры Русского» с аудиогидами от звезд к произведениям из коллекции музея, 3D-экскурсией по залам Русского и тестом на знание творчества художников.