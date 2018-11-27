Реновация пятиэтажек в Москве: Дома для переселенцев построят на месте бывшего Черкизона

В столице продолжается переселение участников программы реновации в новые дома. Напомним, сейчас новоселы обживают 20 многоэтажек в шести округах столицы - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северном. Новые квартиры получают жители 25 хрущевок. При этом городские власти постоянно расширяют список стартовых площадок для строительства домов. Сейчас в списке 282 таких адреса. Один из дополнительных участков под новостройки реновации планируют выделить на месте бывшего Черкизона.

- Сейчас разрабатывается проект планировки территории Черкизовского рынка, - рассказала «КП» председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - В первом - втором квартале 2019 года детально сможем показать, как это будет выглядеть. При этом сохраним все исторические постройки университета физкультуры - дворец спорта, залы для занятий. Возможно, мы частично проведем реконструкцию этих зданий для того, чтобы привести их в современный вид. Но ни в коем случае не будем на их месте что-то строить. Это одно из условий технического задания проекта. А на оставшейся площади, где нет спортивных сооружений, появится общественно-жилая застройка.

По ее словам, новостройки на месте бывшего Черкизона в том числе позволят выполнить программу реновации в Измайлово в максимально короткий срок. В других районах столицы также скоро появятся дополнительные стартовые площадки.

- В ближайшее время в список могут добавиться около 30 - 40 адресов, - сообщила Юлиана Княжевская. - Из них примерно 15 участков уже готовятся для обсуждения на столичном правительстве. Они находятся в 12 районах, таких, как Коптево, Северное Медведково, Новогиреево, Перово, Капотня, Кузьминки, Люблино.