«Красная машина» набирает ход

Владимир Путин наградил Орденами Дружбы «За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г.» представителей хоккейного сообщества – бывшего тренера сборной России по хоккею Олега Знарка и вице- президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Именно с приходом в ФХР Романа Ротенберга в 2014 году в российском хоккее начали происходить заметные изменения к лучшему. Наша хоккейная сборная, которую вновь стали называть «Красной машиной», впервые в российской истории выиграла «золото» Олимпийских игр в Пхенчхане.

Но реформы коснулись не только главной команды страны, но и всех молодежных сборных (всего в систему сборных входит 6 мужских и 3 женские команды). И вот результат - олимпийская сборная (ближайший резерв национальной) выиграла Кубок Германии. Молодежная сборная впервые за долгое время (с 2014 года) победила в Суперсерии против канадских сборных юниорских лиг. Другой состав молодежной сборной занял второе место в турнире четырех наций...

Можно сказать, что и весь наш хоккей вышел на новый, современный уровень. К примеру, в Федерации появились службы скаутинга, видеоанализа и продвинутой статистики. Медицинское обслуживание и антидопинговое обеспечение теперь не уступают самым продвинутым хоккейным странам мира.

Самое главное, что вся эта система будет работать не только «на верху», но и в обычных хоккейных спортшколах, где растут новые звезды. Для подготовки будущих чемпионов разработана и внедряется в спортивных школах Национальная программа подготовки хоккеистов Красная машина, нечто похожее существовало в советские годы, но в 90-е было утрачено.

И последняя новость, очень важная для всех хоккейных болельщиков: к работе вернулся тренер Олег Знарок, который и привел нашу сборную к победе на Олимпиаде, впервые за 26 лет. Знарок теперь будет следить за тренировочным процессом во всех сборных.