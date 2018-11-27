Бюджет Москвы остается социальным

Москва получила бюджет на будущий год и в перспективе на 2020 - 2021 годы. Главный финансовый документ столицы на своем заседании приняли депутаты Мосгордумы.

- Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным бюджетом, - заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города. - Более половины всех средств будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта - то есть на все те сферы, которые являются очень значимыми и определяющими в жизни москвичей.

ЖИТЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

В столичном бюджете учитываются важные для обычного москвича проблемы. Решение всех житейских забот, с которыми чаще всего сталкиваются горожане, берет на себя правительство Москвы. Среди них - улучшение доступности и качества здравоохранения и образования, поддержка социально незащищенных людей, удобный городской транспорт, комфортная инфраструктура.

Руководство столицы добивается этого, создавая и в отдаленных районах Москвы городскую среду на уровне самых популярных районов города. Такие планы прописаны в новой программе «Мой район», которую в 2019 году запустят по полной.

У ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ

В 2019 году ожидается дальнейшее повышение заработков бюджетников во всех отраслях - медиков, педагогов, работников культуры, социальной сферы и других. К примеру, готовится выплата надбавок:

- учителям за работу классным руководителем - 12,5 тыс. рублей в месяц;

- учителям за работу с «Московской электронной школой» - 10 тыс. рублей в месяц;

- врачам и другим медицинским работникам за статус «Московский врач», за работу врачом общей практики, врачам и медсестрам, ухаживающим за пациентами старшего возраста с множественными хроническими болезнями, а также оказывающим плановую первичную медико-санитарную помощь взрослым на дому - от 10 до 25 тыс. рублей в месяц.

Также за счет бюджета по-прежнему полностью оплачивается адресная помощь, в частности, проезд москвичей-льготников на всех видах транспорта, в том числе новые льготы:

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте для пенсионеров, почетных доноров России и Москвы, опекунов детей-сирот, родителей детей-инвалидов;

- льготные проездные билеты для аспирантов и ординаторов.

РАСХОДЫ СТАНОВЯТСЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В БУДУЩЕЕ

Кроме «социалки» в бюджете отдельное место занимает развитие города. Прежде всего, это вложения в дальнейшее улучшение инфраструктуры - от транспортной до социальной. Кто-то считает их расходами, но если вдуматься, станет понятно, что сегодняшние траты на развитие столицы становятся инвестициями в будущее. Пройдет год-два, и Москва станет еще лучше, современнее, а главное комфортней для горожан.

Политика правительства Москвы нацелена на привлечение инвестиций, создание инфраструктуры для развития бизнеса и рост качества жизни людей. Это двигает вверх экономику и, соответственно, доходы бюджета столицы. Поступления в городскую казну, кстати, все чаще идут из отраслей, на развитии которых сказался эффект агломерации и качество человеческого капитала. К ним относятся финансово-кредитная деятельность, информационные технологии и связь, научные исследования, торговля. А ведь всего-то восемь лет назад бюджет Москвы пополнялся в основном налогоплательщиками нефтегазового сектора. Сегодня «нефтянка» дает столичному бюджету не более пяти процентов доходов.

ВАЖНО!

Москвичам предпенсионного возраста - социальные гарантии

В бюджете-2019 все действующие социальные обязательства по выплате надбавок к пенсиям, пособий и льгот город выполнит на 100 процентов.

При этом деньги есть и для новых соцпрограмм. Главной из них станет социальная поддержка москвичей в связи с повышением пенсионного возраста. Москва усиливает соцзащиту людей накануне оформления пенсии и гарантирует им льготы, которые раньше полагались только пенсионерам.

Правительство Москвы сохранит:

1. Для горожан в возрасте от 55/60 лет

- право на бесплатный проезд в общественном транспорте;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

- бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение по направлению врача;

- помощь в переселении по программе реновации.

2. Для ветеранов труда и ветераны военной службы в возрасте от 55/60 лет

- льготы по оплате услуг ЖКХ в размере 50% и услуг местной телефонной связи;

- право на получение ежемесячной городской денежной выплаты.

3. Для москвичей в возрасте от 50 лет

- бесплатную диспансеризацию;

- профессиональное обучение и переобучение;

- адресную социальную помощь в трудной жизненной ситуации.

ЦИФРА

Более 1,3 триллиона рублей в год или 51,3 процента всех расходов выделено в 2019 году в Москве на социальную сферу. Это социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, а также отдельные программы – «Жилище», «Развитие городской среды», «Умный город». Для сравнения: в 2018 году - 1,2 трлн. рублей.