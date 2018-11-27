Реновация пятиэтажек в Москве: в список стартовых площадок добавили 13 адресов

Сегодня, 27 ноября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил новые адреса стартовых площадок для программы реновации. Участки выбрали в пяти округах (см. список). Квартиры для переселенцев из сносимых хрущевок ориентировочно появятся здесь до 2021 года. Теперь в списке стартовых площадок уже 295 адресов.

Напомним, в последний раз этот список меняли в начале ноября. Тогда добавили 14 адресов в «старой» и Новой Москве. В мэрии отметили, что подбор новых стартовых площадок продолжается.

В списке сноса в Москве оказался 5171 дом. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в 20 стартовых домов в шести округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северном. Новые квартиры получают жители 25 старых домов. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников реновации.

КОНКРЕТНО

В этих районах построят новые дома для переселенцев

Северный округ

Дмитровское шоссе, вл. 127 (Дмитровский район)

ул. Клязьминская, вл. 28 (Дмитровский район)

пр-д Черепановых, вл. 56 (Коптево)

Северо-Восточный округ

пр-д Шокальского, вл. 28А (Северное Медведково)

Восточный округ

пр-т Буденного, вл. 47Б (Соколиная гора)

ул. 1-я Владимировская, вл. 47 (Перово)

Свободный пр-т, вл. 25-27 (Новогиреево)

5-я улица Соколиной Горы, вл. 21, корп. 3 (Соколиная гора)

ул. Большая Черкизовская, вл. 22-24 (Преображенское)

Юго-Восточный округ

1-й квартал, рядом с д. 8 (Капотня)

Есенинский б-р, напротив вл. 9, корп. 5 (Кузьминки)

ул. Краснодарская, вл. 6 (Люблино)

Западный округ

ул. Олеко Дундича, вл. 29 (Фили-Давыдково)

ул. Родниковая, рядом с д. 4 (Солнцево)

Новая Москва

пос. ЛМС, мкр. Центральный, около д. 36 (Вороновское)