Реновация пятиэтажек в Москве: в список стартовых площадок добавили 13 адресов
Сегодня, 27 ноября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил новые адреса стартовых площадок для программы реновации. Участки выбрали в пяти округах (см. список). Квартиры для переселенцев из сносимых хрущевок ориентировочно появятся здесь до 2021 года. Теперь в списке стартовых площадок уже 295 адресов.
Напомним, в последний раз этот список меняли в начале ноября. Тогда добавили 14 адресов в «старой» и Новой Москве. В мэрии отметили, что подбор новых стартовых площадок продолжается.
В списке сноса в Москве оказался 5171 дом. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в 20 стартовых домов в шести округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северном. Новые квартиры получают жители 25 старых домов. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников реновации.
КОНКРЕТНО
В этих районах построят новые дома для переселенцев
Северный округ
Дмитровское шоссе, вл. 127 (Дмитровский район)
ул. Клязьминская, вл. 28 (Дмитровский район)
пр-д Черепановых, вл. 56 (Коптево)
Северо-Восточный округ
пр-д Шокальского, вл. 28А (Северное Медведково)
Восточный округ
пр-т Буденного, вл. 47Б (Соколиная гора)
ул. 1-я Владимировская, вл. 47 (Перово)
Свободный пр-т, вл. 25-27 (Новогиреево)
5-я улица Соколиной Горы, вл. 21, корп. 3 (Соколиная гора)
ул. Большая Черкизовская, вл. 22-24 (Преображенское)
Юго-Восточный округ
1-й квартал, рядом с д. 8 (Капотня)
Есенинский б-р, напротив вл. 9, корп. 5 (Кузьминки)
ул. Краснодарская, вл. 6 (Люблино)
Западный округ
ул. Олеко Дундича, вл. 29 (Фили-Давыдково)
ул. Родниковая, рядом с д. 4 (Солнцево)
Новая Москва
пос. ЛМС, мкр. Центральный, около д. 36 (Вороновское)
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