В поездах «Москва» на Филевской линии открывать двери будут только по необходимости

На Филевской линии в июле этого года поехали современные поезда «Москва», но это не все новшества. Теперь в них заработали кнопки открытия дверей. Функция кнопки - открывать двери только по мере необходимости. Если пассажиры не планируют выходить на станции или не нажали кнопку, то дверь автоматически во время остановки поезда не откроется. Таким образом, в вагонах будет сохраняться тепло.

- Так как семь из 13 станций Филевской линии расположены на поверхности, кнопки открытия дверей позволят дополнительно сохранять тепло в вагоне, сделав, таким образом, поездки более комфортными, - объяснили в Московском метрополитене. - Для безопасности пассажиров такая функция будет доступна только во внепиковое время.

На Филевской линии курсируют уже 24 новых поезда «Москва». Они отличаются от тех, которые перевозят пассажиров по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Поезда для Филевской линии специально дорабатывали, так как некоторые станции расположены не под землей, а на улице. Например, в головных вагонах несколько сидений развернули поперек специально, чтобы пассажиры во время поездки смогли смотреть в окна. Сиденья скомпоновали по схеме «2+1». В промежуточных вагонах для удобства часть сидений сделали складными. Также повесили яркие дисплеи над дверями.

Для удобства пассажиров в составе сквозной проход через все вагоны, а дверные проемы были расширены до 140 см. В вагонах есть удобные USB-разъемы для зарядки телефонов и планшетов, а на сенсорных мониторах пассажиры смогут воспользоваться схемой метро и составить свой дальнейший маршрут.