В Москве полицейский на «БМВ» протаранил храм

Утром во вторник, 27 ноября, иномарка «БМВ» влетела в стену храма Иоанна Богослова на улице Шоссейной. Автомобиль двигался на такой скорости, что буквально снес металлический забор, после чего врезался в само здание. Позже выяснилось, что за рулем был сотрудник полиции. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался.

- По данному факту проводится служебная проверка. Автомобилем действительно управлял сотрудник одного из территориальных подразделений полиции юго-восточного округа Москвы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По предварительным данным, мужчина в момент ДТП был трезв. Официально сообщается, что он не справился с управлением. Тем временем очевидцы рассказывают, что иномарка двигалась с значительным превышением скорости. Эту информацию сейчас проверяют.

Автомобиль не является служебным, он принадлежит самому сотруднику полиции.