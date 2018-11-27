2018-11-27T17:46:17+03:00
Общество

Москвичка нашла шестилетнего мальчика на автобусной остановке

Родители ребенка до сих пор не объявились
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
По данному факту проводится доследственная проверкаПо данному факту проводится доследственная проверкаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Уже более суток сотрудники столичной полиции пытаются найти родителей шестилетнего мальчика по имени Алеша. Мимо плачущего на автобусной остановке потеряшки, в понедельник, 26 ноября, не смогла пройти неравнодушная жительница столицы. Женщина поговорила с ребенком и когда поняла, что он не знает, где его родители, отвела его в ближайший бизнес-центр на улице Верейской. Позже туда вызвали сотрудников полиции.

- Жизни мальчика ничто не угрожает. Местонахождение его родителей пока не установлено, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Сейчас Алеша находится в одной из детских больниц столицы. Он здоров и ждет, когда его заберет мама. Мальчуган рассказывает, что зовут ее Жанной и что жили они на улице Гжатской.

Эту информацию сейчас проверяют правоохранительные органы. Если выяснится, что женщина умышленно бросила ребенка, ей грозит уголовное наказание.

- Если вам что-либо известно о местонахождении родителей мальчика, звоните по телефону 02, - обратились к жителям в столичной полиции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зимний спортивный сезон откроется в Подмосковье в 1 декабря
Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января
На Манежной площади в Москве поставили 20-метровую елку
В Подмосковье за два года отреставрируют 120 школ
Атмосферное давление в Москве на 20 единиц превысит норму
Снег засыплет Москву и область к 5 декабря
В Москве бесплатную маммографию прошли уже более 22 тысяч женщин
Под руслом Москвы-реки протянули кабельный коллектор «Пресня»
Спасатели вывели из подмосковных лесов около 500 человек с начала года
В Черкизовском парке появятся велодорожки, памп-трек и избушка Бабы-яги
В одном из парков Москвы было найдено расчлененное тело
Москвичи сообщили о пожаре и взрывах на Волоколамском проезде
Полиция задержала серийного вора в Подмосковье