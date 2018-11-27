Москвичка нашла шестилетнего мальчика на автобусной остановке

Уже более суток сотрудники столичной полиции пытаются найти родителей шестилетнего мальчика по имени Алеша. Мимо плачущего на автобусной остановке потеряшки, в понедельник, 26 ноября, не смогла пройти неравнодушная жительница столицы. Женщина поговорила с ребенком и когда поняла, что он не знает, где его родители, отвела его в ближайший бизнес-центр на улице Верейской. Позже туда вызвали сотрудников полиции.

- Жизни мальчика ничто не угрожает. Местонахождение его родителей пока не установлено, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Сейчас Алеша находится в одной из детских больниц столицы. Он здоров и ждет, когда его заберет мама. Мальчуган рассказывает, что зовут ее Жанной и что жили они на улице Гжатской.

Эту информацию сейчас проверяют правоохранительные органы. Если выяснится, что женщина умышленно бросила ребенка, ей грозит уголовное наказание.

- Если вам что-либо известно о местонахождении родителей мальчика, звоните по телефону 02, - обратились к жителям в столичной полиции.