Парковочные места в столице хотят сделать меньше на 1,5 метра

Найти в час пик свободное место для парковки в центре Москвы - задача не из легких. Люди готовы платить 200 рублей за час, но увы - все забито.

В столичном ЦОДД (Центр организации дорожного движения) придумали, как увеличить число парковочных мест аж на 50 процентов. Решение простейшее: изменить разметку. Элементарная арифметика: чем меньше места на один автомобиль, тем больше транспортных средств можно поместить. Ширину парковки предлагают уменьшить с 2,5 до 2 метров. А длину сократить на целый метр - с 6,5 до 5,4. Но и это еще не все. Дополнительное пространство даст зона поворота. Те самые пустующие закругленные островки, которые обрамляют все парковки, примыкающие к перекресткам, уменьшат с нынешних 5 до 3 метров.

- Исключением станут въезды грузового транспорта, например, мусоровозов, там по-прежнему будет 5 метров. Также отдельным образом будут оформляться парковочные места для инвалидов, они будут больше по размеру и за счет отдельного оформления станут более заметны, - пояснил Александр Евсин, руководитель Ситуационного центра ЦОДД Москвы.

Сейчас на 55 метрах помещается 6 машин. По новой схеме - на том же пространстве 9 автомобилей (см. схему).

Идея не нова, в ЦОДД изучили опыт крупнейших европейских столиц. Там парковочные места еще компактнее. К примеру, ширина парковки в Италии - всего 1,8 метра. Впрочем, там и автомобили совсем другие - малогабаритные смарты.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Мы проверили, насколько тесна новая разметка

Анастасия ВАРДАНЯН

Прямоугольник длиной в 5,4 и шириной в 2 метра я обозначила парковочными столбиками. Сажусь за руль «Ситроена С4», его габариты 4,26 на 1,773 м. Заехать на парковочное место получилось только задним ходом. И то со второй попытки (мой стаж вождения 10 лет). В первый раз едва не задела задним бампером один из столбиков. В условиях городской парковки точно снесла бы бордюр. То есть заехать можно, но сложно.

Однако новая разметка может появиться на дорогах столицы уже весной. В ЦОДД обещают учесть мнение самих автомобилистов. Если вам есть что сказать, пишите на адрес редакции moskva@kp.ru и в комментариях под этой заметкой. Самые интересные комментарии мы обязательно передадим в Центр организации дорожного движения.

Парковочные места в столице хотят сделать меньше на 1,5 метра

МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

«Москвичи не станут на «табуретки» пересаживаться»

Инициативу ЦОДД обсуждают на водительских форумах в интернете. И мнения разделились.

ЗА

Алла Воронкова:

- Ну вот тут, согласна, часто бесит, когда все встают по разметке и со стороны видны огромные дыры, сердце кровью обливается, хочется уплотнить и тоже встать.

Валентин Круглов:

- У меня робот машину паркует, так что можно и теснее.

ПРОТИВ

Павел Синельников:

- Знаете, что будет: разбитые бамперы на каждой второй автомашине. В Европе-то из-за мизерных местечек каждая вторая машина битая.

Андрей Петров:

- У меня внедорожник «Шевроле», длина 5,179, вы мне что, его предлагаете в гармошку складывать? Нет, ребята, так не годится. Москвичи не станут на «табуретки» пересаживаться.