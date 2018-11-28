Наше Подмосковье. Молочные реки, сырные берега

В этом году Молочный форум побил собственный рекорд по числу зарегистрировавшихся участников. Форум, запущенный в 2014 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, уже давно стал крупнейшей в России площадкой по обсуждению вопросов молочной отрасли. Для обмена опытом сюда традиционно приезжают не только представители крупнейших компаний из регионов РФ, но и успешные иностранные производители. В нынешнем году на форум зарегистрировались 3279 участников из 35 стран мира и 54 российских регионов. Интересно, что самые большие иностранные делегации приехали из Франции и Беларуси.

Собственно, для губернатора Андрея Воробьёва стартовавший во вторник форум начался со встречи с французами - стороны обсудили перспективы сотрудничества.

- Мы создали Молочный форум в 2014 году для того, чтобы привлечь внимание к отрасли, и для того, чтобы возродить, дать новый импульс развитию сельского хозяйства, - рассказал журналистам Андрей Воробьёв. - Пять лет назад большое количество сельхозземель в области не работало, поэтому была принята программа по введению их в оборот. Это послужило дополнительным способом выращивать корма и производить молоко. Наша задача была сосредоточиться именно на молочной промышленности. Был принят ряд программ. Огромные слова благодарности - министерству сельского хозяйства РФ, которое все пять лет работает с нами. Мы вникаем в проблемы и даем ответы на те вопросы, которые звучат от профессионального сообщества. Это и дотации, льготное кредитование, это и возможность дополнительно поставлять продукцию в торговые сети, это уже следующий этап переработки - сырный бизнес, сырный кластер, который мы создаем на территории Московской области.

Губернатор напомнил, что в советское время Подмосковье производило до 2 млн. тонн молока в год. Но в 90-е сельское хозяйство пришло в упадок, колхозы распались, фермы развалились. Пять лет назад Андрей Воробьёв поставил задачу перезапустить сельское хозяйство области, вывести его на новый уровень.

Как растет производство

- Мы стремимся к достижению 1 млн. тонн (в год. - Авт.) производства молока в Подмосковье, - напомнил губернатор. - И мы прекрасно понимаем, что и муниципальная, и региональная, и федеральная власти должны оказывать максимальную поддержку, сопровождать, участвовать. Только такое партнерство может принести результат.

Воробьёв особо подчеркнул, что для подмосковных властей важны не только крупные сельхозпредприятия, но и крестьянские хозяйства, фермеры. Область будет продолжать поддерживать небольших производителей и кооперативы, которые занимаются переработкой молока.

- Начало этого года было ознаменовано серьезным падением цен (закупочных. - Авт.) на молоко, за счет того что было ввезено большое количество сухого дешевого молока, - рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. - На наш взгляд, это был признак недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных партнеров. Тем не менее отрасль справилась с этим вызовом. Перед нами поставлена новая амбициозная цель выхода на экспортные рынки. Нужна переориентация исключительно только с внутренних нужд и на внешние рынки - нужны продукты, которые будут конкурентными на внешних рынках, отвечая всем высоким требованиям качества. Это еще один глобальный вызов, глобальная задача, с которой мы должны справиться.

На Молочном форуме Московская область подписала 14 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 миллиардов рублей.

- Это и молочные фермы, и сырные заводы, и ряд других направлений, связанные с молоком, - объяснил Андрей Разин. - Для нас важно и особенно отрадно, что многие из проектов, которые были подписаны ранее в рамках молочных форумов, Питерского форума, на сегодняшний день находятся либо уже в стадии реализации, либо будут введены в эксплуатацию в этом году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В лидеры - за три года

Сейчас Московская область занимает второе место среди регионов России по производству сыра (после Алтайского края). Кроме того, это первый субъект РФ, который ввел для сыроваров субсидии на расширение производства. А уже в конце 2019 года в Дмитровском районе запустят сырный кластер - большую производственную площадку, на которой будут работать десятки компаний. Сейчас здесь уже идет строительство первых цехов. По словам министра сельского хозяйства Подмосковья Андрея Разина, число компаний, желающих стать участниками кластера, уже сейчас превышает количество запланированных резидентов.

- Сырное производство - это дополнительный спрос на молоко, - заявил Разин. - Сегодня мы в тройке, но если все проекты в сырном кластере будут реализованы, то в течение трех лет мы сможем стать лидером (по стране. - Авт.) по производству сыра.