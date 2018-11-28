2018-11-28T12:58:14+03:00
Общество

За месяц 60 москвичей выбили себе парковочные места для резидентов

Одобрили только каждую третью заявку
Анастасия ВАРДАНЯН
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В октябре поступило более двух сотен заявок на парковочные места для резидентов.В октябре поступило более двух сотен заявок на парковочные места для резидентов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Найти бесплатное место для парковки автомобиля для жителей центра столицы - задача сложная, если не сказать невозможная. Местные жители оказываются заложниками ситуации. Многоэтажки со всех сторон окружены паркоматами.

- Платить 200 рублей за час — нереально. Мы живем на улице Тверской. Квартира досталась от бабушки. Доходы в семье скромные. Но есть машина, на которой детей возим в школу и на секции. Для нас проблема парковки настоящая беда, - рассказала москвичка Ольга Хворостова. - Поэтому написали обращение, чтобы получить возможность хотя в ночное время ставить машину около дома.

Заявки на оформление парковочных мест для резидентов в Московский паркинг поступают регулярно. В октябре таких было более двухсот. Одобрили только 60 из них. Это районы: Басманный и Замоскворечье, Тверской, Пресня, Хамовники, Мещанский и Якиманка.

- Так, в Замоскворечье места планируется организовать места для резидентов на таких улицах как Садовническая, 3-й Монетчиковский переулок, Малый Татарский переулок, Вишняковский переулок, Большая Пионерская. В Тверском и Пресненском на Чаянова, Богословском и Приютском переулках. Здесь находятся офисные и исторические здания, в выходные в центр приезжает много людей и жителям не хватает парковочных мест около своих домов, - рассказали «КП» в прессу-службе Московского паркинга.

Право бесплатной парковки получат только местные жители. Списки автомобилей, которые им принадлежат должны быть подтверждены управляющими компаниями. Остальные машину поставить смогут, но за это придется платить.

ЗНАЙ

Москвичи могут присылать свои предложения с адресами, где требуется создать места для резидентов, на почту resident@mos.ru .

ЭТО ВАЖНО

Кто может стать резидентом?

Собственник квартиры или ее доли.

Наниматель квартиры по договору социального найма.

Наниматель квартиры по договору служебного найма.

В ТЕМУ

Тем временем парковочные места в столице могут сузить. С такой инициативой выступило ЦОДД. По мнению авторов проекта, новая дорожная разметка позволит городу получить на 50 процентов больше парковочных мест. (подробнее)

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