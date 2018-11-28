Собянин присвоит статус промкомплекса Всероссийскому институту авиационных материалов

Статус промкомплекса Всероссийскому институту авиационных материалов (ВИАМ) присвоят в ближайшее время. Об этом во время визита на предприятие 28 ноября сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это одно из самых передовых и инновационных предприятий отечественной авиакосмической отрасли. В институте уже освоили и применяют многие технологии будущего, включая 3D-печать деталей газотурбинных двигателей.

- Очень хорошо, что от профильных направлений вы стали двигаться в сторону энергетики - это тоже очень важное направление. Важно, что вы не останавливаетесь, развиваетесь, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва всегда помогала развитию высокотехнологичных предприятий и, со слов Сергея Собянина, будет помогать.

- Мы обязательно предоставим вашему предприятию статус промкомплекса. Дополнительные льготы по налогам на имущество, землю, на прибыль, - сказал мэр города.

Нет сомнений, что предоставленные льготы многократно окупятся ростом производства и созданием новых рабочих мест. На предприятии сейчас работает 1 661 человек, в их числе два академика РАН, 25 докторов и 193 кандидата наук, 9 профессоров и 12 доцентов. Коллектив обновляется - более половины составляют специалисты в возрасте до 35 лет. Средняя заплата сотрудников института составляет 178 600 рублей.

Сегодня ВИАМ - это 36 научно-исследовательских лабораторий, испытательный центр, экспериментально-производственная база в Москве. За 85-летнюю деятельность ученые и инженеры института освоили более 3 200 марок конструкционных и функциональных материалов. Продукция ВИАМ применяется на транспорте, в машиностроении, в энергетике, строительстве.

Именно в этом институте разработано 96% материалов, которые сейчас применяются в авиационной технике России и стран СНГ. В стенах ВИАМ был разработан комплекс теплозащитных материалов, обеспечивших создание многоразового космического корабля "Буран". Предметом особой гордости для сотрудников института является участие в восстановлении скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.

Памятник "Рабочий и колхозница" был восстановлен при активном участии института.Фото: Алиса ТИТКО

Московский опытный завод ВИАМ расположен на востоке столицы в районе Соколиная Гора. Сергей Собянин отметил, что вокруг завода будет развиваться инфраструктура. Для удобного передвижения была открыта станция МЦК "Соколиная гора", построен участок Северо-восточной хорды. А также в планах на 2019 год благоустраивать территорию возле завода - подходы к остановкам, добавить освещение.

В ТЕМУ

Собянин предложил новые меры поддержки промышленных предприятий

Предполагается включить в перечень потенциальных получателей займов все высокотехнологичные предприятия города Москвы (подробности)