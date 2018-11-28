Новый сквер в центре Москвы: На месте самостроя появится дворик из фильма «Покровские ворота»

Вот это кино! Скоро все желающие смогут побывать в центре Москвы в знаменитом дворике из фильма «Покровские ворота». Сквер с таким же названием хотят устроить в Тупом переулке у Покровских ворот. Концепцию проекта одобрили Совет депутатов Басманного района Москвы и местные жители.

Площадка находится между домами № 12, строение 1 и № 14, строение 1 по улице Покровка. Раньше на этом месте стоял винный магазин, потом - самострой, снесенный несколько лет назад. Теперь заброшенный пустырь превратят в типичный московский дворик начала 1950 - 60-х годов.

- Сквер посвящен всеми любимому фильму о Москве, - сообщил представитель инициативной группы жителей Ивановской горки и Покровских ворот Дмитрий Чарахчьян. - Концепцию сквера и эскизный проект разработали жители района при участии архитектора Анастасии Силаевой.

По его словам, место для сквера выбрали не случайно. Площадка находится недалеко от пересечения Бульварного кольца и Покровки, где размещались Покровские ворота Белого города. Исторический район Ивановской горки считается одним из самых хорошо сохранившихся уголков старой Москвы.

Проект придумали местные жители вместе с архитекторами

К тому же соседние здания внешне похожи на дом № 10 в Нащокинском переулке, который снимали в фильме «Покровские ворота». Но поскольку после съемок кино здание в Нащокинском перестроили до неузнаваемости, теперь разместить там памятный сквер невозможно.

В центре нового сквера поставят узнаваемую деталь кинокартины - копию статуи мальчика-футболиста. Фигуру сделает столичный скульптор Илья Рябов. Рядом появятся и другие «отсылы» к фильму - турник (на нем крутился главный герой Костик в исполнении Олега Меньшикова), лавочки, деревья с декоративными кустарниками сорта Ирга Ламарка с красивыми белыми цветами-звездочками, фонари. Кстати, скамейки будут длиной всего 120 сантиметров, то есть для парочек, а не для больших компаний, с подлокотниками. Лавочки будут удобными для сидения, но не для сна (чтобы здесь не ночевали бродяги).

В нишах заложенных окон соседнего дома устроят информационные стенды с плакатами 50 - 60-х годов. Возможно, среди них окажется и тот, что висел на глухой стене во дворике в кино, - с надписью «Отдыхайте в здравницах Крыма!».

Вместо тротуарной плитки под ногами пешеходов выложат имитацию булыжной мостовой. Это уже будет напоминание об истории Покровки - первой большой улице Москвы, где появилось мощение булыжником. Скверик сделают проходным - по нему мимо балюстрады можно будет пройти насквозь во двор и к школе.