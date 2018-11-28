Московская канатная дорога подверглась кибератаке и вышла из строя

Не успели москвичи порадоваться новому аттракциону, как канатная дорога в Москве сломалась. И это на второй день после открытия. «Комсомольская правда» узнала, почему 28 ноября произошел сбой работы воздушного транспорта в Москве.

Понятное дело, что в первый день работы, 27 ноября, пришло много людей, все хотели прокатиться на новом виде транспорта в Москве. Еще же и проезд на целый месяц сделали бесплатным. Очереди вчера выстроились гигантские, но москвичи не расходились, стояли по часу, а потом выкладывали красивые фотографии в интернет. И что же, канатная дорога не выдержала наплыва желающих? Кто-то предположил, что могли помешать погодные условия. Хотя канатная дорога способна работать и в снег, и в дождь. Инженеры канатной дороги рассказывали, что если скорость ветра будет в разы превышать 15 м/c, то компьютер воздушного транспорта определит необходимые данные и включится автоматическое замедление, с последующей остановкой. Оказывается, сбой дали компьютерные серверы.

- Сегодня в 14.00 компьютерные серверы Московской канатной дороги (МКД) подверглись несанкционированной кибератаке, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Московской канатной дороги. - Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

Вот и приехали. К сожалению, перевозки пассажиров были вынуждены прекратить. О дальнейшем графике работы станет известно на официальном сайте. Также напомним, что канатная дорога не будет работать 3, 4, 5, 6 декабря в связи с ежегодным освидетельствованием объекта.