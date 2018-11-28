Нью-йоркские "блюмены" надели кокошники и исполнили "Калинку" в "Лужниках"

Когда речь заходит о "синих" артистах из "Blue man group", то в России говорят "нет, не видел" или "видела их шоу в Германии". А блюмены и, правда, не приезжали с гастролями в российские города. И вот за 27 лет своего существования ребята добрались в Москву.

Обследовать город они приезжали два месяца назад и наделали много шума, гуляя в "Зарядье", на Воробьевых горах - к "неопознанным существам" выстраивались очереди, чтобы сделать фото. А журналисты пытались разговорить "Blue man group", чтобы узнать о секретах шоу, но безуспешно. Узнали только, почему их называют блюменами. И почему же? Банально - грим артистов действительно синий, создан из латекса и краски.

Грим артистов действительно синий, создан из латекса и краски. Фото: информационное партнерство Бедуш & Маренникова

По задумке шоу - парни немые, но не мимы. Они своеобразные, но не пришельцы. Блюмены вызывают смех, но они не клоуны. На самом деле, о чем будет шоу, описать не могли даже их русскоязычные менеджеры. Можно, конечно, посмотреть ролики выступлений "блюменов" в Youtube, но до конца так и не понять в чем суть.

Первое шоу в "Лужниках" 28 ноября доказало, что думать зрителям во время выступления противопоказано. Пришли отдыхать - вот и отдыхайте.

Перед началом на мониторах появились надписи "постарайтесь не раздражать окружающих звуками своих гаджетов", "не снимайте лапшу с ушей", "в зале Сергей Жуков", "поздравьте Тимофея с Днем рождения". Шоу задерживалось минут на 30, за это время парень в зале сделал своей девушке предложение выйти замуж и та сказала "да".

И вот то, о чем говорили организаторы началось. Полный абсурд. Во время 90-минутного шоу было больше музыки, чем разговоров. Так "блюмены" все же говорят? Нет. Говорил зал. Сдерживать эмоции москвичи не могли. "Синие" мужчины вытаскивали на сцену зрителей, обливали их синей краской (а какой же еще?), кормили с ложечки, дарили цветы и странные картины. А еще почти всегда играли на трубах. Да-да, на обычных трубах, которые вы могли видеть в канализации. Ладно, на трубах ПВХ (драмбон). Опоздавших на шоу зрителей высмеяли по полной программе, поэтому лучше приходите вовремя или станьте "героями" выступления - тут уже на ваш выбор.

По задумке шоу - парни немые, но не мимы. Они своеобразные, но не пришельцы. Блюмены вызывают смех, но они не клоуны. Фото: информационное партнерство Бедуш & Маренникова

Это шоу, наверное, больше познание самого себя: можешь ли ты громко смеяться, анализировать, фантазировать, расслабиться, почувствовать себя ребенком. А еще классная возможность посмотреть на себя со стороны: как мы идем по улице, делаем селфи, придумываем пароли на телефонах, едим кукурузные палочки.

И все это опять же под музыку, созданную специально для шоу. Хотя не все композиции. Русские нотки вы тоже услышите. "Блюмены" играли с неваляшкой, потом достали кокошники и сыграли известную "Калинку-малинку". Приятно, что нью-йоркские парни играли наше - понятное нам. Была еще в их исполнении и немецкая классика, а именно произведение "К Элизе" Людвига ван Бетховена. Остальное - сами насочиняли. И очень стильно все звучало. Был только живой звук. Теперь свое шоу "блюмены" будут показывать каждый день до 9 декабря. Все там же в "Лужниках".

Для тех, кто вообще не понял о чем речь, шоу Blue Man Group впервые показали в Нью-Йорке в 1991 году. Сейчас это уже стационарные шоу, которые можно увидеть в Америке, а гастрольное шоу путешествует по всему миру. В год у Blue Man Group около 3600 выступлений, за 27 лет их шоу посмотрели более 35 млн человек. Blue Man Group даже была номинирована на премию Grammy.