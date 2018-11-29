Бастрыкин поручил взять на контроль дело тренера, который ударил ребенка ногой в голову

По закону поводами для проведения проверок и возбуждения уголовных дел служат сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой информации. Порой сотрудники СК России выявляют сообщения о совершенных либо готовящихся преступлениях через СМИ, и незамедлительно на них реагируют.

Так, 27 ноября в ряде СМИ и на телеканалах вышли сюжеты о том, что в Наро-Фоминске в одной из спортивных секций детский тренер ударил 9-летнего ребенка ногой в голову. Так он наказал воспитанника, который после окончания спарринга, по ошибке направился в чужой угол.

"По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело", - сообщила официальный представитель Светлана Петренко.

Также, в ряде СМИ говорилось о том, что в подмосковном Подольске в подъезде дома в ночь на 22 ноября нашли двухлетнего мальчика, который был в одних трусах.

Проверка показала, что мать малыша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила его без присмотра. И он пошел искать тепла. Выяснилось, что у мальчика не было даже своей кровати, он спал на одеяле на холодном полу. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней матери ребенка.

Кроме того, в эфирах правовых программ федеральных телеканалов вышли сюжеты о смерти 23 ноября мужчины на территории городской больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, и расследования убийства местного жителя в станице Анастасиевская Краснодарского края, по подозрению в совершении которого был задержан его односельчанин. Вся озвученная информация будет проверена.

"В рамках проверок и возбужденных уголовных дел следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) ответственных за произошедшее лиц", - отметила Светлана Петренко.

По словам официального представителя ведомства председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить полноту проведенных по фактам, озвученным в СМИ, мероприятий и следственных действий, доложить ход и результаты проверок и расследования уголовных дел. Все они поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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