Почта Деда Мороза в парках Москвы: из сине-белых ящиков - прямиком в резиденцию волшебника в Великом Устюге

До 11 декабря в восьми столичных парках (см. список ниже) работает почта Деда Мороза. Украшенные ящики по традиции ставят на центральных парковых аллеях и около главных входов. Письма со своими заветными мечтами могут написать и дети, и взрослые. Их принимают по 11 декабря. Потом все послания соберут и отвезут в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Ящик для исполнения желаний узнать просто - это сине-белый бокс размером 40 на 25 сантиметров с надписью «Почта Деда Мороза».

- Сотрудники парков будут регулярно забирать почту и следить за тем, чтобы ящики не переполнялись, - рассказали порталу мэра Москвы mos.ru в пресс-службе Мосгорпарка.

Для писем главному новогоднему волшебнику можно взять обычный почтовый конверт, и даже без марок. На нем напишите, кому адресовано письмо («Дедушке Морозу»), и обязательно укажите свое имя, обратный адрес и почтовый индекс. Передачу писем волшебнику снимут на видео. Потом видеоотчет вывесят на странице Мосгорпарка в социальных сетях.

НА ЗАМЕТКУ

Где искать новогодние почтовые ящики

1. В Измайловском парке - в пункте проката коньков.

2. В саду имени Баумана - недалеко от главного входа.

3. В Таганском парке - около входа в кафе.

4. В парке «Красная Пресня» - возле беседки на детской площадке у главного входа.

5. В саду «Эрмитаж» - около центрального входа.

6. В Лианозовском парке - на центральной площади.

7. В парке «Кузьминки» - на детской площадке на центральной площади.

8. В Бабушкинском парке - на детской площадке.