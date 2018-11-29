2018-11-29T15:53:39+03:00
Дом. Семья

Почта Деда Мороза в парках Москвы: из сине-белых ящиков - прямиком в резиденцию волшебника в Великом Устюге

Свои заветные желания могут написать и дети, и взрослые
Светлана ВОЛКОВА
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Для писем Дедушке Морозу, отправленных через его фирменную почту, можно взять обычный почтовый конверт, причем марки наклеивать необязательно.Для писем Дедушке Морозу, отправленных через его фирменную почту, можно взять обычный почтовый конверт, причем марки наклеивать необязательно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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До 11 декабря в восьми столичных парках (см. список ниже) работает почта Деда Мороза. Украшенные ящики по традиции ставят на центральных парковых аллеях и около главных входов. Письма со своими заветными мечтами могут написать и дети, и взрослые. Их принимают по 11 декабря. Потом все послания соберут и отвезут в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Ящик для исполнения желаний узнать просто - это сине-белый бокс размером 40 на 25 сантиметров с надписью «Почта Деда Мороза».

- Сотрудники парков будут регулярно забирать почту и следить за тем, чтобы ящики не переполнялись, - рассказали порталу мэра Москвы mos.ru в пресс-службе Мосгорпарка.

Для писем главному новогоднему волшебнику можно взять обычный почтовый конверт, и даже без марок. На нем напишите, кому адресовано письмо («Дедушке Морозу»), и обязательно укажите свое имя, обратный адрес и почтовый индекс. Передачу писем волшебнику снимут на видео. Потом видеоотчет вывесят на странице Мосгорпарка в социальных сетях.

НА ЗАМЕТКУ

Где искать новогодние почтовые ящики

1. В Измайловском парке - в пункте проката коньков.

2. В саду имени Баумана - недалеко от главного входа.

3. В Таганском парке - около входа в кафе.

4. В парке «Красная Пресня» - возле беседки на детской площадке у главного входа.

5. В саду «Эрмитаж» - около центрального входа.

6. В Лианозовском парке - на центральной площади.

7. В парке «Кузьминки» - на детской площадке на центральной площади.

8. В Бабушкинском парке - на детской площадке.

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