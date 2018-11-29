2018-11-29T18:40:36+03:00
Происшествия

Мошенники забирали у москвичей квартиры за долги

Сотрудники МВД России нашли преступников, которые лишили жилья 17 горожан [оперативная съемка]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Во время 40 обысков, проведенных в офисных зданиях и по местам жительства злоумышленников, изъят архив документов, подтверждающий их противоправную деятельностьВо время 40 обысков, проведенных в офисных зданиях и по местам жительства злоумышленников, изъят архив документов, подтверждающий их противоправную деятельностьФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МУРа поймали группу из 6 мошенников, которые незаконно переоформляли на себя квартиры москвичей.

"С 2010 по 2015 год злоумышленники заключали с клиентами договоры займа. Условия выдачи - процентная ставка, срок возврата определялись индивидуально для каждого. Одновременно с договорами займов злоумышленниками предлагалось заключить договоры залога, согласно которым граждане должны были передать квартиры, принадлежащие им на праве собственности, в обеспечение выданных заемных денежных средств. При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. После того как потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление прав на квартиры на иных лиц, - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи пока устанавливают сумма общего материального ущерба, но уже известно, что квартир лишилось 17 потерпевших.

"По всем преступным эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество", а впоследствии они были соединенны в одно производство", - отметила Ирина Волк.

Во время 40 обысков, проведенных в офисных зданиях и по местам жительства злоумышленников, изъят архив документов, подтверждающий их противоправную деятельность. В мероприятии принимали участие сотрудники Росгвардии.

Мошенники забирали у москвичей квартиры за долги.

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