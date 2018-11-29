2018-11-29T14:34:51+03:00
Происшествия

В Москве столкнулись маршрутное такси и «Камаз»: восемь пассажиров пострадали

Одна из пассажирок - в тяжелом состоянии [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоиснспекции.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоиснспекции.Фото: скрин с видео
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В обеденный час пик четверга, 29 ноября, на юго-востоке Москвы, улице Вольской, произошло крупное ДТП. На большой скорости столкнулся пассажирский автобус и грузовой автомобиль марки «Камаз».

В Москве столкнулись маршрутное такси и Камаз , пострадали 8 человек.

- Пострадали восемь человек. Это пассажиры маршрутного такси, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве.

Одна из них, женщина средних лет — в тяжелом состоянии. С места ДТП пострадавших доставили в больницы города. Сообщается об использовании вертолетов санитарной авиации.

По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоиснспекции. Они устанавливают причины столкновения. Автомобильное движение в районе улицы Вольской затруднено.

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