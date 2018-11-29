На ЗИЛе обустроят набережные по новым правилам

Набережные Москвы-реки в районе бывшего завода ЗИЛ построят по новым правилам. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Раньше вдоль рек и каналов основное место отводилось автомобильным дорогам. Сейчас планируют оставлять максимально большую пешеходную зону. Около воды появится качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. Работы планируется начать в 2019 году.

Также будет построен мост через старое русло Москвы-реки и несколько новых улиц в южной части ЗИЛа. Также построят здания конечной станции и западного выхода пересадочного узла ЗИЛ на МЦК. В планах - строительство и реконструкция почти 6 километров дорог. Как отметил Андрей Бочкарев, на ЗИЛе благоустроят 32 гектара территории, включая озеленение набережной. Сейчас уже открыто движение по улице Братьев Рябушинских, по автодорожному путепроводу через МЦК и участку от улицы Тюфелева роща до станции метро «Технопарк».