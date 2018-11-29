Собянин рассказал, каким будет инновационный кластер столицы

Президент России Владимир Путин подписал 26 ноября этого года указ о создании в Москве инновационного кластера, обеспечивающего координацию субъектов в сфере науки, промышленности и образования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», - говорится в указе.

Президент страны также поручил создать фонд, обеспечивающий функционирование кластера.

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте (www.sobyanin.ru) назвал ключевые аспекты будущего инновационного кластера столицы и рассказал о его преимуществах.

«Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга, правительство Москвы инициировало создание инновационного кластера. Инновационный кластер - это общедоступная платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект», - написал мэр.

В работе кластера смогут участвовать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, НИИ и любые объекты инновационной инфраструктуры. «Получение статуса участника кластера будет максимально простым. Подать заявку на участие можно будет онлайн через IT-платформу», - объяснил мэр.

Для повышения видимости участников кластера и обеспечения их кооперации правительство Москвы создаст IT-платформу. В своем блоге Собянин назвал ее чем-то вроде Avito, на которой каждый участник кластера сможет получить:

- информацию о потенциальных партнерах для реализации кооперационных проектов;

- инструменты для продвижения своей продукции и услуг;

- окно для взаимодействия с органами власти, институтами развития и государственными корпорациями, в том числе для подачи заявок на специализированные меры поддержки.

При этом Собянин уточнил, что участники кластера смогут пользоваться разными мерами поддержки.

«О конкретике говорить рано, но, скорее всего, объем преференций будет напрямую зависеть от активности участников инновационного кластера. Поощрять будем заключение реальных сделок, а не факт регистрации в личном кабинете», - отметил мэр.

Инновационный кластер и новые меры поддержки планируется запустить уже в 2019 году. Сейчас же разрабатывается нормативно-правовая база и соответствующая IT-платформа. Уже известно, что в состав высшего коллегиального органа управления фонда войдут представители президента РФ, представители правительства, мэр Москвы, президент РАН, ректор МГУ, генеральные директора "Ростеха", "Росатома" и "Роскосмоса", председатель правления УК "Роснано", президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий".

В течение трех месяцев планируется определить критерии отбора участников, перечень мер поддержки и показателей эффективности их деятельности.