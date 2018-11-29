В московском торговом центре прошла операция по спасению крокодила

Операцию по спасению крокодила в четверг, 29 ноября, провели в торговом центре «Маркус молл» на Алтуфьевском шоссе. У владельцев контактного зоопарка, который расположен в ТЦ, не оказалось никаких документов на пресмыкающегося. Да что там, даже вид крокодила сотрудники толком назвать не смогли.

- Было принято решение о его изъятии и направлении в Центр передержки животных «Простар+», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Департамента природопользования Правительства Москвы.

Сейчас крокодила обследуют ветеринары. Это некрупная особь, длинной всего 70 сантиметров. Скоре всего, в ближайшее время он будет предан в государственный зоопарк.

Тем временем под угрозой изъятия из контактного зоопарка этого торгового центра - сухопутные черепахи и игуана. На этих животных наложен временный арест. Если владельцы не предоставят документы, они так же оправятся в центр передержки.

- Все перечисленные животные охраняются международной конвенцией СИТЕС, - пояснили в Департаменте природопользования.

ЗНАЙ!

С начала этого года в центр передержки «Простар +», который принадлежит департаменту природопользования поступили более двухсот диких животных. Это в том числе совы, ястребы и змеи.

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