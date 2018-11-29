2018-11-29T18:05:34+03:00
Спорт

Рыболовлев не бросит «Монако»

Президент футбольного клуба Дмитрий Рыболовлев намерен продолжить развитие команды
Антон БАЛУЕВ
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8 ноября российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев посетил мадридский стадион, где его команда «Монако» встречалась с «Атлетико» в пятом туре Лиги чемпионов. Хозяева поля выиграли со счетом 2:0, и монегаски потеряли шансы продолжить выступление в турнире. За три дня до этого Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку своей команды и пообщался с полузащитником Александром Головиным.

Накануне «Монако» прервал затянувшуюся полосу неудачных выступлений в чемпионате Франции, победив «Кан» со счетом 0:1. Как сообщает пресс-служба Дмитрия Рыболовлева, это стало хорошим подарком ему на день рождения, который он отметил 22 ноября в Москве. А французское издание Le parisien сделало вывод, что присутствие Рыболовлева на тренировке положило конец слухам о том, что он отошел от всех дел, связанных с клубом. Кроме того, и представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин заявил, что бизнесмен не планирует продавать «Монако» и намерен продолжать развитие команды. Правда, команда все еще находится на предпоследнем месте в Лиге-1 и рискует вылететь из нее с 10-ю очками. Как ранее сообщалось, россиянин был на сутки задержан для допроса в полиции Монако и освобожден под судебный контроль, который не ограничивает его передвижения по миру, но требует воздержаться от общения с некоторыми из фигурантов расследуемого в княжестве дела о "торговле влиянием".

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