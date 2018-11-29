Полина Гагарина получит Золотую Сирену

Самые популярные артисты, чьи песни лидировали в одноименном хит-параде радиостанции в течение года, получат награды в виде статуэтки Золотой Сирены. Обладательницей заветной статуэтки уже во второй раз станет Полина Гагарина. В преддверии церемонии она рассказала об особенностях своего творчества, тонкостях профессии и важных событиях, которые произошли с ней за прошедшие три года.

- Ваши песни в основном очень драматические. Почему?

-Наверное, потому, что они отражают характер моей лирической героини - сильной и волевой, готовой в любой ситуации бороться за свою мечту, но при этом хрупкой и женственной. Мои песни, как правило, не просто композиции об отвергнутой любви - я стараюсь придать им максимальную многогранность, потому что нет однозначных эмоций, чувств, на самом деле они всегда многогранны, противоречивы, сотканы из множества оттенков. Мои песни - это жизненная история, через которую проходят многие, поэтому они, мне кажется, находят такой отклик в сердцах.

- Как, например, ваш новый сингл "Меланхолия"? Кстати, почему такое название? Ведь песня-то довольно динамичная.

-Меланхолия - это слово из греческого языка, которым, кстати, я владею, ведь в Греции прошло мое детство. Но меланхолия - не обязательно абсолютная тоска и мрачная безысходность. В таком состоянии нельзя задерживаться, его разрушительную силу нужно обращать в созидательную энергию. Песня, как мне кажется, как раз об этом. Ритм композиции действительно динамичный, он напоминает учащенный пульс, потому что отражает стремление сбежать от страхов, вырваться из замкнутого круга, чтобы обрести гармонию и счастье.

- Вы признанная исполнительница, любимая миллионами певица, каждый год получаете массу музыкальных наград и премий. Что вам это дает?

-Что вы, место на специальной полочке для наград еще есть! (смеется) А если серьезно, то для творческих людей признание играет огромную роль. Как правило, все исполнители, и я не исключение, постоянно в себе сомневаются, страдают от своего перфекционизма. Когда стоишь с заветной статуэткой на сцене, особенно с такой красивой, как Золотая сирена, тебя просто переполняет приятное чувство гордости. Это дает прилив сил, желание двигаться дальше, экспериментировать, что-то новое искать.

- «Новое Радио» отмечает свой третий день рождения, и уже третий раз вручает награду «Высшая Лига». Какие три интересных события, которыми вы можете поделиться с нашими читателями, случились с вами за эти три года?

-Эти три года оказались для меня очень насыщенными - как в личном плане, так и в профессиональном. Во-первых, в апреле 2017 года появилась на свет наша с Димой дочка Мия. Я стала мамой во второй раз! Во-вторых, 9 сентября 2016 года состоялась презентация моего альбома "9". В нумерологии это число символизирует зрелость и интуицию, и на тот момент все очень совпадало с переменами, которых мне хотелось. И, конечно, я бы отметила участие в проекте "Голос" на Первом Канале в 2016 году. Это был очень интересный и ценный для меня опыт.

- Где вы себя уверенней чувствуете - на красной дорожке или на сцене?

Волнение всегда присутствует, но как профессиональная актриса, выпускница Школы-студии МХАТ, я научилась с ним бороться. Так как я с детства знала, что хочу стать певицей, на сцене я чувствую себя более комфортно и уверенно. Словно выходит другая, лучшая версия меня, мое альтер-эго. А красная дорожка, премьеры, показы – я воспринимаю их как неотъемлемую часть профессии исполнителя. Но они не должны стать самоцелью. Выкладываться нужно именно на сцене.

- Как вы готовитесь к выходу в свет и на сцену, кто помогает создавать ваши образы?

За этим стоит моя команда, верная и профессиональная, которую я собирала несколько лет. Мой стилист, мастер по волосам, визажист - мастера своего дела, и я им доверяю. По натуре я скорее лидер, стараюсь окружать себя людьми, с которыми мне было бы по пути - то есть они должны разделять со мной одни ценности и при этом стоически выдерживать мой совершенно сумасшедший ритм работы и график гастролей. Описание звучит как сказка, да? (смеется) Но знаете, именно таких героев я смогла найти!