В России оформляют 10 электронных больничных в секунду

В разгар простудного сезона редакция «Комсомольской правды» пригласила экспертов на круглый стол, посвященный электронным больничным и другим проектам, которые активно внедряет Фонд социального страхования (ФСС) России. Как электронные сервисы меняют нашу жизнь?

В Московском отделении ФСС зарегистрированы более 900 тысяч предприятий, где занято более 7,5 млн. человек. Из них во вредных условиях — больше 770 тысяч. За год в среднем 2,5 тысячи человек становятся участниками несчастных случаев на производстве. Более 14 тысяч человек получают выплаты по страхованию от несчастного случая на производстве и профзаболеваний, в том числе около одной тысячи — в связи с потерей кормильца.

Электронные родовые сертификаты, цифровой юрист, персональный социальный навигатор, калькулятор пособий — всего около двух десятков электронных сервисов развивает ФСС. Самый динамичный проект на сегодня — электронный больничный лист. С каждым месяцем популярность проекта растет в геометрической прогрессии!

- Если в апреле Фондом в среднем по России генерировалось три больничных листа в секунду, то в октябре их количество увеличилось до 10 больничных в секунду, - сообщила управляющий Московским отделением ФСС России Наталья Сидорова в редакции «Комсомольской правды».

1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон, который предоставил нам выбор: либо получить электронный больничный лист, либо стандартный бумажный документ. В настоящее время практически все организации Москвы переходят на электронное взаимодействие со столичным Фондом социального страхования и медицинскими организациями осуществляющими выдачу ЭЛН. Лидером является Сбербанк России — более 30 тысяч больничных листов уже получили работники банка. Среди промышленных предприятий первыми подключились к системе и активно продолжают сотрудничать концерн Мосэнергоатом и Центр автоматики Пилюгина, а также «Почта России», поддержали проект ЭЛН и крупные торговые сети, телекоммуникационный сектор, банки и муниципальные структуры.

- У нас около миллиона страхователей, - уточнила Наталья Сидорова. - Доля медицинских учреждений, активно участвующих в проекте чуть менее десяти процентов, но число участников неуклонно увеличивается. В ближайшее время мы ждем подключения столичных поликлиник, которые в настоящее время находится на завершающей стадии доработки своего программного обеспечения. При этом доля работающих граждан, у работодателей столицы присоединившихся к проекту ЭЛН составляет уже более 20 процентов.

В настоящее время Москва — главный полигон по разработке и обкатке инфраструктурных технологий, которые в последствии тиражируют на всю страну. Для повышения качества и доступности медицинской помощи власти столицы семь лет назад внедрили Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Причем, на сегодня это уже не просто электронная регистратура, которая позволяет пациентам записаться в интернете на прим к врачу. К системе присоединена масса других сервисов - электронные рецепты и листки нетрудоспособности, учет льготных лекарств, интегрированная электронная карта и электронное анкетирование пациентов. Анкетирование показало, что по результатам за 2017 год более 92% пациентов удовлетворены качеством услуг столичных поликлиник.

- В перспективе мы планируем, что врач, который отправляется с выездной бригадой «Скорой помощи», будет иметь возможность посмотреть на планшете электронную медицинскую карту пациента, какие диагнозы ему поставили ранее и имеющиеся противопоказания. Это вопрос считанных месяцев, - пояснил Алексей Новиков, заместитель руководителя Ситуационного центра Департамента здравоохранения Москвы.

На портале мэра Москвы в настоящее время можно жители столицы могут прикрепиться к детской и взрослым поликлиникам, к стоматологии. В перспективе также планируется запустить прикрепление и к женским консультациям.

В работе также находится проект определения совместимости лекарственных препаратов. Программа через систему ЕМИАС покажет врачу в соответствии с диагнозом и поставленными услугами, можно ли выписать пациенту данный препарат, совместим ли он с другими препаратами, планы диагностических процедур и «дорожную карта» процессов лечения пациентов. В планах также анализ медицинских изображений: искусственный интеллект при анализе ЭКГ в системе ЕМИАС будет оценивать нарушения, например, сердечного ритма.

- Причем, система системой, но люди у нас всегда в приоритете, - уточнил Алексей Новиков. - И если большинство граждан голосуют за какой-то сервис, то мы ускоряем его разработку.