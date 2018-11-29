Можно ли оформить электронный больничный без СНИЛС?

Редакция «Комсомольской правды» организовала круглый стол, посвященный электронным больничным и другим проектам, которые активно внедряет Фонд социального страхования (ФСС) России.

Развитие электронных сервисов ощутимо меняет жизнь населения.

- Введение электронных больничных листов ускорило оформление и выплату денежного пособия, - поделилась наблюдениями председатель профсоюза Московского метрополитена Светлана Михайлова.

Процесс оформления больничного сегодня выглядит на удивление просто. Сотрудник принес в компанию номер электронного больничного листа. Работодатель нажимает буквально пару кнопок в компьютере, выгружая из подсистемы данные о стаже и средней зарплате для расчета. И сразу же происходит расчет и оплата больничного пособия.

Довольны новым сервисом и в медицинских учреждениях.

Так, сеть частных клиник «Будь здоров» одной из первых присоединилась к проекту. Известна на рынке тем, что издавна активно внедряет в свою работу различные электронные сервисы, которые позволяют оптимизировать немедицинскую деятельность врача.

- Электронные больничные листы сокращают время приема на пару минут. Кажется, что это мало? А в месяц позволяет принять дополнительно тысячи пациентов, - не скрывает генеральный директор сети клиник «Будь здоров» Татьяна Кайгородова.

Другое дело, что в системе остались небольшие шероховатости, которые не позволяют заработать ей в полную силу.

Например, та же сеть клиник «Будь здоров» активно сотрудничает с компаниями, которые обеспечивают своих сотрудников полисами добровольного медицинского страхования. Для оформления электронного больничного требуется СНИЛС. Но исторически страховая компания передавала в клинику лишь год рождения пациента и его паспортные данные. Бизнес по старой памяти все еще не считает нужным предоставлять СНИЛС страховым компания, а, следовательно, и поликлиникам. А пациенты его с собой обычно не носят — это не самый необходимый в повседневной жизни документ.

Эксперты считают, что 2019 году ситуация кардинально изменится.

- Думаю, что в будущем году, в рамках следующего тендера, мы будем получать от бизнеса списки клиентов уже вместе со СНИЛСами, - надеется Татьяна Кайгородова.

Еще один «затык» - пациенты нередко экономят на больничных. Точнее говоря, они им не всегда выгодны. В этом случае человек отпрашивается у работодателя - берет пару дней в счет отпуска или трудится из дома. Разумеется, он приходит на прием к врачу, получает список лекарств, но больничный не закрывает и его номер не отдает работодателю. А незакрытый больничный так и остается висеть в системе.

- В этой ситуации никто не пострадает, - заверила участников круглого стола управляющий Московским отделением ФСС России Наталья Сидорова. – Как и с бумажным вариантом, в настоящее время предъявление листка для выплаты пособия является выбором гражданина.