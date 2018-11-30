2018-11-30T02:59:50+03:00
Общество

Наше Подмосковье. «О мосте мы мечтали пятьдесят лет!»

В Дубне открыли движение по мосту через Волгу - на два месяца раньше запланированного срока
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв дал старт движению по новому мосту. Фото: Денис ТРУДНИКОВАндрей Воробьёв дал старт движению по новому мосту. Фото: Денис ТРУДНИКОВ
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В Дубне вчера запустили мост через Волгу, соединивший две части знаменитого города ядерщиков. Старт автомобильному движению дал губернатор Андрей Воробьёв.

Дубна, напомним, единственный город Московской области, который находится на Волге. В 50-х годах прошлого века он начинался с Института ядерных исследований, в котором трудился легендарный Игорь Курчатов. За полвека город разросся. Сейчас здесь живут 75 тысяч человек, а жилые кварталы и объекты инфраструктуры раскинулись по обеим берегам большой реки. Да вот беда - долгое время местным жителям для связи двух частей города явно не хватало моста. Машины гоняли туда-сюда по дороге, которая идет по плотине ГЭС. Но ее проектировали еще в 1930-х годах, на такое количество автомобилей, естественно, не рассчитывали. Малейшее ДТП, и движение застревает в километровой пробке. А до ближайшей альтернативной дороги целых 50 километров! Поэтому в конце 2016 года по госпрограмме Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» было запущено строительство нового большого моста. Проект лично курировал губернатор, в течение двух лет регулярно приезжая на стройку.

И вот - долгожданный мост готов. Его общая длина вместе со всеми подъездными путями - почти три километра (См. «Новый мост в цифрах».) Более 14 тысяч тонн металлоконструкций.

- Самый главный человек, который поддержал этот проект, - это наш президент, - сказал Андрей Воробьёв. - Были разные мнения - кто-то говорил, что нет такого интенсивного движения в Дубне, чтобы строить такой громадный инженерный объект. Однако президент по-особому относится к наукоградам, по-особому относится к тем территориям, где создаются современные, инновационные рабочие места.

Длина моста почти три километра. Телеканал «360»

Длина моста почти три километра. Телеканал «360»

В свою очередь, также приехавший на открытие объекта полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что запуск моста в Дубне произошел на целых два месяца раньше ранее запланированного срока.

- Надо поблагодарить и инженеров, и техников, и проектировщиков, и строителей, которые это реализовывали в течение почти двух лет. Действительно получился очень красивый уникальный объект, который станет украшением города и станет новым символом Подмосковья. Самое главное, он поможет тем, кто здесь живет, решить проблему с пробками, станет стимулом для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы и приезжали туристы, действительно превратится в такую новую точку для привлекательности всего нашего Подмосковья.

- Мост - это была мечта наших жителей. 50 лет мы мечтали, - рассказал почетный гражданин Московской области, житель Дубны Владимир Трусов.

Зампред областного правительства Игорь Тресков заявил, что запуск нового моста в том числе переформатирует систему городского общественного транспорта. Например, по дамбе могли проезжать авто не тяжелее трех тонн. Поэтому на маршрутах, которые соединяли два берега, ходили только легкие, маленькие автобусы.

Конкретно

Конкретно

- Сейчас мы запускаем (по новому мосту. - Авт.) автобусы большого класса - на них удобнее, проще и быстрее будет добираться, - заявил зампред. - В Дубне появятся автобусы большой комплектности, увеличатся автобусы средней комплектности. Сегодня первый маршрут 24К мы запускаем по мосту, и он будет ходить до Нового года. А с Нового года у нас будет 13 автобусов большой комплектности.

Новый мост в цифрах

Новый мост в цифрах

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общаясь с журналистами, Андрей Воробьёв напомнил, что Дубна - это не только известный на весь мир Институт ядерных исследований, но и особая экономическая зона (ОЭЗ), одна из крупнейших в Московской области. Ее общая территория - 216,8 га. Сегодня здесь размещены производственные предприятия и офисы 144 компаний резидентов. Причем не только российских. В ОЭЗ «Дубна» также работают предприниматели из США, Китая, Японии, Индии.

- У нас огромное количество заявок от новых резидентов на работу в свободной экономической зоне, - рассказал губернатор. - Конечно, мост позволяет и соединить город, и вдохнуть в него новую жизнь. Большие средства инвестированы в Дубну.

Андрей Воробьёв и полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вчера присутствовали на запуске в ОЭЗ первой линии производства индийской фирмы «ПСК Фарма». Это биофармацевтическая компания полного цикла, которая разрабатывает и производит генно-инженерные биологические препараты. В частности, с конвейеров этой линии будут выходить медицинские аэрозоли.

- Инвестировать в этот проект мы начали задолго до строительства, еще четыре года назад, - рассказывает гендиректор «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова. - Чтобы ввести лекарственные препараты в оборот, необходимы испытания. Мы стали резидентами в 2016 году, комплекс построили за полтора года.

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