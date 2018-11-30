Наше Подмосковье. «О мосте мы мечтали пятьдесят лет!»

В Дубне вчера запустили мост через Волгу, соединивший две части знаменитого города ядерщиков. Старт автомобильному движению дал губернатор Андрей Воробьёв.

Дубна, напомним, единственный город Московской области, который находится на Волге. В 50-х годах прошлого века он начинался с Института ядерных исследований, в котором трудился легендарный Игорь Курчатов. За полвека город разросся. Сейчас здесь живут 75 тысяч человек, а жилые кварталы и объекты инфраструктуры раскинулись по обеим берегам большой реки. Да вот беда - долгое время местным жителям для связи двух частей города явно не хватало моста. Машины гоняли туда-сюда по дороге, которая идет по плотине ГЭС. Но ее проектировали еще в 1930-х годах, на такое количество автомобилей, естественно, не рассчитывали. Малейшее ДТП, и движение застревает в километровой пробке. А до ближайшей альтернативной дороги целых 50 километров! Поэтому в конце 2016 года по госпрограмме Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» было запущено строительство нового большого моста. Проект лично курировал губернатор, в течение двух лет регулярно приезжая на стройку.

И вот - долгожданный мост готов. Его общая длина вместе со всеми подъездными путями - почти три километра (См. «Новый мост в цифрах».) Более 14 тысяч тонн металлоконструкций.

- Самый главный человек, который поддержал этот проект, - это наш президент, - сказал Андрей Воробьёв. - Были разные мнения - кто-то говорил, что нет такого интенсивного движения в Дубне, чтобы строить такой громадный инженерный объект. Однако президент по-особому относится к наукоградам, по-особому относится к тем территориям, где создаются современные, инновационные рабочие места.

Длина моста почти три километра. Телеканал «360»

В свою очередь, также приехавший на открытие объекта полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что запуск моста в Дубне произошел на целых два месяца раньше ранее запланированного срока.

- Надо поблагодарить и инженеров, и техников, и проектировщиков, и строителей, которые это реализовывали в течение почти двух лет. Действительно получился очень красивый уникальный объект, который станет украшением города и станет новым символом Подмосковья. Самое главное, он поможет тем, кто здесь живет, решить проблему с пробками, станет стимулом для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы и приезжали туристы, действительно превратится в такую новую точку для привлекательности всего нашего Подмосковья.

- Мост - это была мечта наших жителей. 50 лет мы мечтали, - рассказал почетный гражданин Московской области, житель Дубны Владимир Трусов.

Зампред областного правительства Игорь Тресков заявил, что запуск нового моста в том числе переформатирует систему городского общественного транспорта. Например, по дамбе могли проезжать авто не тяжелее трех тонн. Поэтому на маршрутах, которые соединяли два берега, ходили только легкие, маленькие автобусы.

Конкретно

- Сейчас мы запускаем (по новому мосту. - Авт.) автобусы большого класса - на них удобнее, проще и быстрее будет добираться, - заявил зампред. - В Дубне появятся автобусы большой комплектности, увеличатся автобусы средней комплектности. Сегодня первый маршрут 24К мы запускаем по мосту, и он будет ходить до Нового года. А с Нового года у нас будет 13 автобусов большой комплектности.

Новый мост в цифрах

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общаясь с журналистами, Андрей Воробьёв напомнил, что Дубна - это не только известный на весь мир Институт ядерных исследований, но и особая экономическая зона (ОЭЗ), одна из крупнейших в Московской области. Ее общая территория - 216,8 га. Сегодня здесь размещены производственные предприятия и офисы 144 компаний резидентов. Причем не только российских. В ОЭЗ «Дубна» также работают предприниматели из США, Китая, Японии, Индии.

- У нас огромное количество заявок от новых резидентов на работу в свободной экономической зоне, - рассказал губернатор. - Конечно, мост позволяет и соединить город, и вдохнуть в него новую жизнь. Большие средства инвестированы в Дубну.

Андрей Воробьёв и полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вчера присутствовали на запуске в ОЭЗ первой линии производства индийской фирмы «ПСК Фарма». Это биофармацевтическая компания полного цикла, которая разрабатывает и производит генно-инженерные биологические препараты. В частности, с конвейеров этой линии будут выходить медицинские аэрозоли.

- Инвестировать в этот проект мы начали задолго до строительства, еще четыре года назад, - рассказывает гендиректор «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова. - Чтобы ввести лекарственные препараты в оборот, необходимы испытания. Мы стали резидентами в 2016 году, комплекс построили за полтора года.