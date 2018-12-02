2018-12-02T14:00:44+03:00
Происшествия

На станции метро «Лубянка» обнаружили окровавленную пассажирку

Изрезанная женщина смогла добраться до подземки и попросить о помощи
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Сейчас за жизнь 36-летней пациентки борются врачи-реаниматологиСейчас за жизнь 36-летней пациентки борются врачи-реаниматологиФото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Ночью 1 декабря во время обхода станции «Лубянка» сотрудник полиции на метрополитене обнаружил раненую женщину. Она сидела на лавочке на платформе, истекая кровью. Несмотря на тяжелые раны, пострадавшая была в сознании.

- Пассажирка рассказала полицейскому, что за пределами метро неизвестный мужчина нанес ей многочисленные удары ножом, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Незамедлительно была вызвана «скорая помощь», кроме того, сотрудник позвонил родственникам раненой. Ее экстренно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция разыскивает подозреваемого, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Сейчас за жизнь 36-летней пациентки борются врачи-реаниматологи. Женщина сильно пострадала: у нее изрезаны шея, живот, поясница, руки. Преступник целился даже в лицо — ему удалось надрезать веко и уши. Скорее всего, нападавший был знаком со своей жертвой и мстил ей за что-то. Однако, в полиции эту информацию пока не комментируют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»