На станции метро «Лубянка» обнаружили окровавленную пассажирку

Ночью 1 декабря во время обхода станции «Лубянка» сотрудник полиции на метрополитене обнаружил раненую женщину. Она сидела на лавочке на платформе, истекая кровью. Несмотря на тяжелые раны, пострадавшая была в сознании.

- Пассажирка рассказала полицейскому, что за пределами метро неизвестный мужчина нанес ей многочисленные удары ножом, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Незамедлительно была вызвана «скорая помощь», кроме того, сотрудник позвонил родственникам раненой. Ее экстренно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция разыскивает подозреваемого, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Сейчас за жизнь 36-летней пациентки борются врачи-реаниматологи. Женщина сильно пострадала: у нее изрезаны шея, живот, поясница, руки. Преступник целился даже в лицо — ему удалось надрезать веко и уши. Скорее всего, нападавший был знаком со своей жертвой и мстил ей за что-то. Однако, в полиции эту информацию пока не комментируют.