Жители Кунцево просят мэра Собянина дать скорейший старт реконструкции

Соответствующую петицию к Сергею Собянину, которую подписали более тысячи обитателей 47 и 48 кварталов, активисты района передали сегодня в мэрию Москвы.

Два квартала в Кунцево были включены в программу реконструкции еще в конце 90-х, однако реализация программы затянулась. Из-за этого район не вошел в программу реновации, и жители надеются, что хоть сейчас начнется строительство новых современных домов. К настоящему времени старые «хрущевки» дошли до критического состояния, истекли все возможные сроки эксплуатации зданий. Жители маются в стесненных условиях, когда даже ремонт делать бессмысленно.

Недавно реконструкция территории стартовала: согласно проекту здесь должны быть переселены 37 старых пятиэтажек, их жители получат квартиры в новостройке неподалеку. Появился застройщик ПИК, который должен начать строительство первого дома по улице Ивана Франко. Девелоперы открыто встретились с населением, объяснили, что для возведения многоэтажки были проведены все необходимые экспертизы, а при закладке фундамента будут применены щадящие технологии. Более того, в районе не пострадают зеленые насаждение, напротив – он будет более благоустроен и засажен новыми деревьями. Что касается людей – они наконец смогут переехать в современные квартиры улучшенной планировки и большей площади в новостройке. То есть выиграют не только в условиях проживания, но и в цене – по сути, все как у домов, которые сдают по программе реновации. Такие условия перед застройщиком поставила московская мэрия.

Однако дело неожиданно приобрело политический оттенок, а стройка вдруг стала самой резонансной в столице. По словам местных жителей, «противники» реконструкции в Кунцево – те самые, что раскидывали палаточный лагерь и выстраивались в живые цепи, чтобы не пустить строительную технику, на самом деле съехались к ним со всей Москвы. «Только вот у нас, местных жителей 47-48 кварталов, возникает вопрос: почему мы должны страдать из-за политических амбиций и показухи протестующих, которые зарабатывают себе политические очки на чужих проблемах?!», - возмущаются обитатели Кунцево.

На прошлой неделе Верховный суд подтвердил законность реконструкции 47 и 48 кварталов в Кунцево, апелляционная инстанция подтвердила решение Мосгорсуда, который в мае 2018 года отказал группе жителей кунцевских районов в удовлетворении иска о признании недействующим постановления столичных властей № 903-ПП «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы».

В обращении к мэру Сергею Собянину сотни жителей Кунцево просят дать наконец команду начать закладку стартового дома. «Мы устали жить в разваливающихся домах, - говорят москвичи. – Надеемся, может хоть теперь нас услышат?!».