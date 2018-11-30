Для театра «Уголок дедушки Дурова» построят новую сцену

В центре столицы по адресу улица Дурова, владение 2 начинается строительство новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова».

- Сейчас завершаются подготовительные работы, в ближайшее время приступим к возведению самого здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь трехэтажного здания составит 4 тысячи квадратных метров. В подвале здания разместятся буфет, технические и служебные помещения. Сцену построят в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места - в виде амфитеатра.

На первом этаже появятся входные вестибюли, гардеробы для зрителей, многосветный зрительный зал, медицинский кабинет и технические помещения. На втором этаже - зрительские ложи с местами для инвалидов, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. На третьем этаже - технические помещения.

Кроме того, в здании будут работать ветеринарный кабинет, кормокухня, берейторская, гримерные.