Космическое шоу на ВДНХ: открыли два катка «Цветник» и «Ракета»

Новый зимний сезон на ВДНХ кардинально отличается от предыдущих. Гулять, так гулять решили организаторы и построили целый «Город зимы». Посмотреть на все развлечения сразу можно было 30 ноября.

- А где самый большой каток? – спрашивали москвичи.

- В этом году фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» отправили на реставрацию, но залили два катка: «Цветник» и «Ракета», - говорили организаторы. - А еще открыли тюбинговую горку «Север», павильон для керлинга и место для игры в снежки Юкигассен.

Самым удивительным был каток «Ракета». Никогда на площади Промышленности на ВДНХ не заливали ледовую площадку. Каток круглый, едешь и любуешься макетом ракеты-носителя «Восток». Возле нее появились яркие «планеты», а весь каток был усыпан круглыми мячами, что создавало реально космическую атмосферу.

На катке появились люди в скафандрах, девушки в неоновых костюмах. Фото: пресс-служба ВДНХ

На катке появились люди в скафандрах, девушки в неоновых костюмах. И шоу началось – австралийский театр Strange Fruit показал светящиеся сферы, а акробаты с высоты семи метров делали такие повороты, что у многих не хватало слов, чтобы описать восторг. Артисты рассказали о чуде рождения Вселенной и красоте этого мира.

Такое же шоу показали и на катке «Цветник». Там также было достаточно много украшений в виде сфер. Вот только атмосфера была более сдержанная, можно сказать, семейная. Так что, если хотите покататься всей семьей, научить ребенка выполнять «елочку» или «фонарик», то приходите лучше на каток «Цветник». А вот молодежь оценит драйв и скорость на катке «Ракета» - здесь будут устраивать модные дискотеки.

- Мы составили очень удобный график, когда на одном катке будет технический перерыв для уборки снега и чистки поверхности льда, то открыт будет второй каток. Таким образом, в любое время на ВДНХ москвичи смогут покататься на коньках, - говорит представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

В этом году фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» отправили на реставрацию, но залили два катка. Фото: пресс-служба ВДНХ

Сильнейший мороз в день открытия не позволил собрать максимум людей на катках, но как только погода станет мягче, то на лед «Ракеты» смогут выйти 2400 человек, а на каток «Цветник» - 1200 человек. Зато в день открытия небо раскрасил красивый салют, который был виден со всех катков на ВДНХ. После чего праздничные танцы продолжились до поздней ночи, москвичей развлекали всемирно известные диджеи «Swanky Tunes».

ВАЖНО

Все активности будут доступны до 10 марта 2019 года. Ознакомиться с ценами и графиком работы можно здесь.