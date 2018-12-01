Ястреб-тетеревятник, залетев на балкон, напугал жителей Москвы

В соцсетях москвичи обсуждают появление хищной птицы в городе. Привыкшие к воробьям, голубям и воронам жители просто в шоке от появления за окном более крупной птицы. Не шуточные обсуждения развернулись в группе Головинского района в Фейсбуке.

- На Флотской улице летает большая птица и уничтожает ворон, - написал Гиви Чиквалидзе.

- Сегодня эта птица была на Ленинградском шоссе, 88. Она сидела на балконе у моей соседки, - подтвердила Юлия Сысоева.

- Я ее видела на Онежской улице. А что это за птица? - интересовалась Ирина Скворцова.

Москвичи решили, что это сокол. Причем предположили, что это может быть кремлевский сокол-сапсан, раз он гонял ворон во дворе.

- Это сокол. Смотрели недавно передачу, что в Кремле их специально разводят. Может удрал? - подумала Таисия Ралько.

Но из Кремля птицы не сбегают. По крайней мере, таких случаев еще не было. Но и, судя по фото, та птица, которая напугала москвичей, не сокол - не похожа.

- Это ястреб-тетеревятник. Птица довольно крупная, вероятно, самка, - сказал "Комсомольской правде" редактор "Красной книги Москвы", кандидат биологических наук Борис Самойлов.

Из Кремля птицы не сбегают. По крайней мере, таких случаев еще не былоФото: Евгения ГУСЕВА

По словам Бориса Самойлова, встретить в Москве ястреба-тетеревятника не такая уж и редкость. Около 30 пар живут в столичных лесопарковых зонах. Все они краснокнижные, экологи отслеживают их перемещение. Людей ястребы-тетеревятники не боятся, поэтому могут вот так смело подлететь к многоэтажкам и приземлиться на балкон. Объяснение тому, что хищная птица прилетела в город есть - захотела кушать.

- Ястреб-тетеревятник питается более слабыми и больными птицами, в частности голубями. И то, что она нападала на ворон - вполне природно. Это была охота. В поселке в частном дворе она может напасть на курицу, а в лесу поймать зайца. Это же хищная птица, она добывает себе пищу. А зимой в лесах, как правило, становится голодно, - говорит Борис Самойлов.

А вот увидеть в городе соколов практически невозможно. Они, как говорится, птицы высокого полета. Кремлевские "служат" на Красной площади. Еще три пары живут на сталинских высотках - МГУ и МИД.