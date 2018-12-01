«Мы вам не скот»: пассажиры автобуса устроили бунт из-за мороза в салоне

История произошла в городе Озеры (100 км. от Москвы) на маршруте 331. Автобус связывает Подмосковье со столицей.

- Было 8.30 утра. Я зашел в салон – температура внутри не отличалась от наружной, - рассказал «КП» школьный учитель английского языка из Озер Кирилл Минаков. – Так бывает, иногда транспорт подают прямо из парка, и он не успевает прогреться заранее. Мы поехали, но и через 10 минут в автобусе не стало теплее. Мне позвонил сын, я не смог с ним долго говорить - у меня банально замерзли руки. Не удивительно, утром градусник показывал -9 градусов.

Пассажиры сначала просто переглядывались, а потом громко начали требовать, чтобы водитель включил отопление. Всего в столицу ехало 26 человек.

- Одна женщина громко сказала шоферу о холоде в салоне. Пассажирка пожаловалась, что ее ребенок совсем замерз. Пассажиры начали кричать: «Мы вам не скот» и «Не дрова везешь», - рассказал Минаков. – Кто-то даже заметил, что «вот и вернулись лихие 90-е».

По словам учителя, водитель отвечал, что печка в салоне не работает. Два раза шофер останавливался и пытался самостоятельно починить отопление, но каждый раз безуспешно. До Москвы 331-й маршрут идет больше двух часов. Пассажиры пригрозили поднять бунт, если все время их будут везти в промерзшем салоне.

Автобус отъехал от Озер примерно на 25 километров, когда водитель все же связался с начальством и рассказал о ситуации. В автопарке решили выслать замену. В общей сложности, люди почти час провели в замерзшем салоне. Потом их пересадили на исправный автобус.

Не понятно, почему перевозчик в декабре вообще выпустил на маршрут транспорт с неработающим отопителем. Неужели в парке такие вещи не проверяют?

«Комсомолка» отправила запрос в Мострансавто (этой компании принадлежит неисправный автобус), но компания не смогла оперативно предоставить комментарий.

Люди в интернете часто жалуются на температуру в общественном транспорте. Автобусы, у которых зимой отопление работает еле-еле, печку включают на полную летом. По словам экспертов, проблема в износе транспорта. Старая техника уже плохо справляется, а денег на новые автобусы у компаний часто нет.