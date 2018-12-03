Версия: Постоялец элитного московского отеля Four Seasons скончался от передозировки наркотиками

Столичные следователи разбираются в причинах смерти 39-летнего мужчины, тело которого обнаружили в минувшие выходные в отеле Four Seasons. Это, напомним, одна из самых пафосных гостиниц Москвы. Две минуты неспешной ходьбы до Красной площади, номера с видом на московский Кремль.

«Обычные» номера стоят от 30 тысяч рублей за ночь. А люксы здесь - и за 180 тысяч рублей, и выше.

Как сообщают в московском управлении Следственного комитета рано утром 1 декабря (в субботу) в одном из номеров обнаружили тело постояльца.

- По предварительным данным, на теле мужчины видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено, - рассказали в СК.

Наш источник в правоохранительных органах говорит, что сейчас две основные версии гибели мужчины - передозировка наркотиками или отравление алкоголем.

- Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщил источник. - Но по всем признакам мужчина в тут ночь злоупотреблял... При осмотре номера на столе нашли пакетик с белым порошком. Возможно, это наркотики. Содержимое пакета отправлен на экспертизу. Кроме того, в номере нашли несколько бутылок крепкого брендового алкоголя.

Погибший - гражданин Беларуси. По словам источника, 39-летний Игорь Санин прибыл в Москву накануне, в четверг. В российской столице у него было запланировано несколько встреч по делам бизнеса.

Напомним, предыдущий раз отель Four Seasons невольно попадал в криминальные новости в августе 2017 года. Тогда стрельбу в своем номере устроил бывший сенатор Умар Джабраилов - приехавшие на вызов полицейские увидели на потолке одной из комнат дыры от огнестрела. А еще в номере нашли «пакетик с веществом белого цвета». В итоге бизнесмен отделался штрафами. За стрельбу, которую следствие квалифицировало по уголовной статье «хулиганство», Джабраилов выплатил 500 тысяч рублей. За «употребление наркотических средств» - 4 тысячи рублей.

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