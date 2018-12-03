Инновационный кластер Москвы поможет бизнесу и ученым

Москва во всем мире славится талантами, особенно в науке, промышленности, образовании. Одни разрабатывают уникальные ноу-хау, другие находят им применение и запускают на их основе бизнес-процессы. Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга, правительство Москвы инициировало создание инновационного кластера. Эту идею поддержал Президент России Владимир Путин.

«Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», - говорится в подписанном Владимиром Путиным 26 ноября 2018 года указе.

«Инновационный кластер - это общедоступная платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте (www.sobyanin.ru). - Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект».

УМНЫЕ ДОМА И ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

Инновационный кластер и новые меры поддержки планируется запустить в Москве в 2019 году. Сейчас готовятся необходимые документы и IT-платформа. Управляет ИПК фонд, учредителем которого является правительство Москвы.

Новшество послужит дальнейшему развитию столицы. Ведь в мире кластеры становятся драйверами экономического роста. С их помощью местные производители могут прорваться на мировой рынок высокотехнологичной продукции. При этом города, в которых работают инновационные кластеры, становятся комфортнее, удобнее и безопаснее для их жителей. Благодаря рожденным в кластерах идеям горожане пользуются новыми возможностями для качественной жизни. Об этом говорят и эксперты.

- Сегодня нарастает острота технологических вызовов, - уверен Евгений Куценко, заведующий отделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. - Уже в недалеком будущем такие профессии, как водитель или охранник, могут радикально сократиться или трансформироваться. Возникнут новые рыночные возможности: «серебряная экономика» товаров и услуг для пожилых людей, умные дома, сектор финансовых технологий, разнообразных креативных индустрий, включая киберспорт и многое другое.

РАБОЧИХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Инновационный кластер поможет создать еще больше рабочих мест. Новые исследования и проекты потребуют дополнительных работников.

- Каждый год успешный кластер должен производить новые продукты и сервисы, в том числе инновационные компании, новые стартапы, большая часть из которых должна умереть, но на следующий год снова должны появиться новые, - говорит глава компании Sherpa S Pro, основатель международного воркшопа «Инновации и кластеры: бизнес-возможности» Евгения Шамис. - Кластер производит новые проекты, команды, которые являются объединением разных людей, новые идеи. В идеале кластер производит новые профессии и поддерживает необходимую концентрацию качественных человеческих ресурсов.

В ОБРАЗОВАНИИ И МЕДИЦИНЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В будущем инновации, разработанные в кластере, станут чаще использоваться в разных сферах городского хозяйства. Уже сегодня столица применяет новейшие методики и технологии, например, в образовании и медицине. С помощью проектов «Московская электронная школа» и онлайн-сервиса самоподготовки ученики столичных школ попадают в особую образовательную среду. После окончания школы это поможет молодежи стать успешными профессионалами. А в городских больницах врачи делают еще больше высокотехнологичных операций. При этом им на помощь приходят хирурги-роботы. Медицина будущего уже сейчас доступна москвичам - оборудование, лекарственные препараты, био- и нанотехнологии для заботы о здоровье и спасения жизни.

Инновационный кластер позволит дальше качественно развивать город во всех сферах. При этом Москва продолжит успешно конкурировать с крупными мегаполисами мира. Эксперты приходят к такому же выводу.

- В мире есть 10 - 15 инфраструктурных площадок, предоставляющих среду для технологических компаний, - сказал Евгений Кузнецов, экс-руководитель РВК и глава «Орбита Капитал Партнерз». - Между ними и выбирают стартапы и инвесторы. Участие Москвы в этой гонке - вещь необходимая и правильная. Но существующей инфраструктуре не хватает связности, характерной для Лондона, Сан-Франциско или Шанхая.

Создаваемый в Москве инновационный кластер как раз и свяжет между собой ученых, бизнес, стартапы, технопарки, промышленные предприятия. В столице появятся новые перспективные проекты, идеи, решения, планы развития, которые в ближайшем будущем коснутся без преувеличения каждого москвича.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Более 20 тысяч организаций инновационной инфраструктуры работают в Москве. Среди них - университеты и научные институты, промышленные предприятия и IT-компании, технопарки.

• Москва входит в топ-50 инновационных городов мира. При этом доля компаний, выпускающих технологичную продукцию и занятых инновационной работой, составляет 15%.

Создание инновационного кластера позволит правительству Москвы открыть IT-платформу, что-то вроде Avito. На ней каждый участник кластера сможет получить:

• информацию о потенциальных партнерах для реализации кооперационных проектов;

• инструменты для продвижения своей продукции и услуг;

• окно для взаимодействия с органами власти, институтами развития и госкорпорациями, в том числе для подачи заявок на специализированные меры поддержки.