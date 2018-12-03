2018-12-03T13:23:44+03:00
Умные вещи

Анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» вышел в Одноклассниках

Он расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги
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В социальной сети Одноклассники был эксклюзивно представлен новый анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений». Сериал расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги.

Сериал будет выходить на официальной странице «Звёздных Войн» в соцсети. Первый эпизод уже опубликован в группе: видео собрало более 500 тысяч просмотров.

Весь декабрь эпизоды сериала будут выходить эксклюзивно в ОК, после чего также выйдут на других платформах. Первые шесть эпизодов включают познавательные фрагменты. Они помогут давним поклонникам саги объяснить подрастающему поколению, как развивались события в далекой Галактике.

Сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» подготовит зрителей к выходу финальной главы саги Скайуокеров. Премьера девятого эпизода «Звёздных Войн» состоится в декабре 2019 года.

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