Анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» вышел в Одноклассниках

В социальной сети Одноклассники был эксклюзивно представлен новый анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений». Сериал расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги.

Сериал будет выходить на официальной странице «Звёздных Войн» в соцсети. Первый эпизод уже опубликован в группе: видео собрало более 500 тысяч просмотров.

Весь декабрь эпизоды сериала будут выходить эксклюзивно в ОК, после чего также выйдут на других платформах. Первые шесть эпизодов включают познавательные фрагменты. Они помогут давним поклонникам саги объяснить подрастающему поколению, как развивались события в далекой Галактике.

Сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» подготовит зрителей к выходу финальной главы саги Скайуокеров. Премьера девятого эпизода «Звёздных Войн» состоится в декабре 2019 года.