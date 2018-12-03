2018-12-03T13:23:44+03:00
Умные вещи

Анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» вышел в Одноклассниках

Он расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В социальной сети Одноклассники был эксклюзивно представлен новый анимационный сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений». Сериал расскажет классические истории и будет знакомить зрителей с ключевыми моментами и легендарными героями саги.

Сериал будет выходить на официальной странице «Звёздных Войн» в соцсети. Первый эпизод уже опубликован в группе: видео собрало более 500 тысяч просмотров.

Весь декабрь эпизоды сериала будут выходить эксклюзивно в ОК, после чего также выйдут на других платформах. Первые шесть эпизодов включают познавательные фрагменты. Они помогут давним поклонникам саги объяснить подрастающему поколению, как развивались события в далекой Галактике.

Сериал «Звёздные Войны: Галактика приключений» подготовит зрителей к выходу финальной главы саги Скайуокеров. Премьера девятого эпизода «Звёздных Войн» состоится в декабре 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»