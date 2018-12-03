У пластического хирурга Любови Орловой и Клавдии Шульженко отбирают квартиру

Московской пенсионерке Эльвире Длужневской - девятый десяток лет. Несколько месяцев назад ей исполнился 81 год. Почти сорок лет женщина проработала в Институте красоты на проспекте Калинина (так с 1963 по 1990 годы назывался Новый Арбат). Когда-то здесь проводились первые в СССР пластические операции - врачи колдовали над лицами известных советских артистов. Длужневская работала с примой советского кино Любовью Орловой, певицей Клавдией Шульженко, вправляла носы приезжавшим после матчей известным спортсменам. Рассказывает, что частенько в больницу ложились жены высокопоставленных чиновников и актеров. После «пластики» работала в челюстно-лицевой хирургии и вот уже больше полутора десятков лет находится на пенсии.

ИЗ БИРЮЛЕВО В БУТОВО

У Длужневской когда-то была квартира в Бирюлево. Потом умер муж. Трагически погибла одна из дочерей.

- В старой квартире все напоминало об ушедших из жизни близких. Было очень горько, - рассказывает пенсионерка. - Чтобы не сойти с ума, я решила переехать поближе к семье старшей дочери - в Южное Бутово.

Это было в 2006 году. Дочь, Елена (Гудкова - по мужу, - Авт.), нашла подходящий вариант - двушку в новом панельном доме. По очень хорошей цене.

- Вариант из разряда «надо срочно брать», - объясняет Елена. - Свою квартиру в Бирюлево мама выставила на продажу, но продавать по бросовым ценам ей не хотелось, поэтому она пошла в банк.

В банке в ипотеке отказали. Мол, пенсионерам такие большие кредиты (квартира стоила 6 миллионов рублей) не выдаем.

- Я сама на тот момент не могла брать ипотеку, потому что мы с мужем и детьми стояли на расширение жилплощади по городской программе, купив жилье, мы бы лишались этой возможности, - говорит женщина. - Выход нам подсказали в том же банке. Мол, некоторые делают вот так...

Сотрудники банка предложили найти человека, которому можно доверять. Мол, формально ипотечный договор оформляется на него, но на самом деле кредит выплачивает Эльвира Михайловна Длужневская. Подходящую кандидатуру нашли очень быстро.

- Лена Белоусова - моя тезка и бывшая одноклассница, - рассказывает дочь пластического хирурга. - Наши семьи жили по соседству, а родители дружили. Мама в младших классах часто отводила нас в школу - одной рукой держит меня, другой Лену. Мы и после школы очень тесно общались, дружили. Например, когда я вышла замуж, мы с мужем познакомили Лену с его сослуживцем. Теперь это ее супруг.

Белоусова без особых колебаний согласилась помочь. Документы оформили. Эльвира Длужневская переехала в новенькую квартиру на Аллее Витте у зеленого парка. Ипотеку удалось погасить уже через четыре года, когда по хорошей цене была продана квартира в Бирюлево. Длужневская получила на руки все документы, все выписки из банка, что долгов нет. Оставалось только переоформить бумаги, переписать квартиру с Белоусовой на пенсионерку. Чисто юридический момент!

И вот тут вышла загвоздка.

Фото пластинки с автографом ШульженкоФото: Личный архив

ПОДРУГА

- Примерно в то же время, когда был закрыт кредит, у Лены Белоусовой в семье произошло большое горе, погибла внучка, - говорит Гудкова. - Это ее очень сильно выбило из колеи. Мы не стали ее беспокоить. Мама спокойно жила в своей квартире. Все документы были у нас. Так протянулось несколько лет. В 2014 году Лена выписала на моего мужа доверенность, чтобы он мог от ее имени собирать все документы. И вдруг мне звонят из банка - к ним только что приехала Белоусова с некоей госпожой Сухаревой и забрала весь пакет документов по квартире.

Гудкова, естественно, сразу начала звонить подруге. Та поспешила успокоить: мол, я просто хотела понять, какие долги на мне висят.

- Меня это удивило, потому что ситуацию Лена прекрасно знала. Я спросила: «Кто такая Сухарева? Почему она пришла с тобой за нашими документами?» Лена отмахнулась: «Мы просто вместе мимо проезжали».

Гудковы попросили подругу детства вернуть документы. Та несколько дней, как говориться, кормила их «завтраками». А потом сказала: «Звоните моему представителю, Сухаревой».

Елена Гудкова уверена, что изначально подруга не собиралась устраивать никаких интриг. Но потом у нее возникли некие финансовые трудности. И она пошла на поводу у людей, которые специализируются на захвате квартир.

- В документах, которые подписывались перед оформлением ипотеки, было указано, что по указанному адресу в Южном Бутово будет на постоянной основе прописана моя мама. Но люди, с которыми связалась Лена, - профессиональные «квартирные рейдеры», они каким-то образом сумели снять с квартиры обременение (в виде прописанной там пенсионерки Длужневской, - Авт.), выставить ее на продажу и очень быстро продать. Я уверена, что это была фиктивная, безденежная сделка.

«БУДУ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД НА УЛИЦЕ?»

Новым владельцем квартиры, за которую с банком рассчитывалась Эльвира Длужневская, стал некий Андрей Высоцкий. Профессиональный риэлтор.

И вот уже несколько лет пенсионерка вынуждена судиться, чтобы ее не выкинули из собственной квартиры.

- Пока шли суды, маму много раз пытались из квартиры выжать, - говорит Гудкова. - Причем, в этом участвовал даже сын Лены Белоусовой, Дима. Я этого мальчика когда-то помогала нянчить, соску ему давала. А теперь он здоровый мужик, спортсмен, занимается единоборствами. Мог явиться с друзьями в 7-8 утра, начинал тарабанить в дверь. Мол, освобождайте квартиру! Вызываешь полицейских, те приезжают, но не вмешиваются - говорят, что квартирные споры мы должны сами решать в суде.

На этой пороховой бочке Эльвира Длужневская живет уже пятый год. Женщина - пожилая. После всех этих треволнений со здоровьем совсем плохо стало. Часто вызывают скорую. Давление. Сосуды. Проблем с голосовыми связками. На днях в Зюзинском суде прошло очередное заседание. Адвокаты пенсионерки подали иск, требуя отменить сделку по продаже квартиры. Но судья иск отклонил. (См. «Звонок адвокату»).

А уже 4 декабря Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию Длужневской на решение районного суда о выселении пенсионерки.

- Если суд решит меня выселять, это будет катастрофа, - тихим голосом говорит мне по телефону Эльвира Михайловна. - Квартиры нет. Денег нет. Неужели Новый год я буду отмечать на улице? Как вы думаете? Неужели так может быть?

А я и не знаю, что ей ответить...

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Судья отклонила 26 наших ходатайств»

- Рассмотрение нашего иска в Зюзинском суде напоминало какой-то фарс, - говорит адвокат Оксана Филачева, защищающая интересы пенсионерки Длужневской. - Во-первых, судья Татьяна Соленая удалила из зала суда всех журналистов. Не пустила их даже на резолютивную часть, когда озвучивала свое решение. Это очень странно, потому что подобное обычно происходит только тогда, когда дело касается несовершеннолетних. В ходе процесса судья отклонила целых 26 наших ходатайств! В том числе Соленая отказалась приобщить к делу несколько важных бумаг. Например, финансовые документы из банка, подтверждающие, что ипотеку за квартиру выплачивала со своего счета именно Эльвира Длужневская, а также документ из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, что по формальному владельцу квартиры в Южном Бутово Андрею Высоцкому проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В моей практике такое впервые.