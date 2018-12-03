Поддельные товары уходят в прошлое

Минпромторг в пятницу подготовил концепцию маркировки, которая будет применяться для многих товаров в России. Таким образом, сделан еще один шаг на пути к защите потребителей от поддельных, нелегальных и контрафактных товаров.

Проблема подделок является одной из наиболее острых. В красной зоне – многие потребительские товары повседневного спроса. На текущий момент доля контрафакта на рынке табака составляет около 8%, минеральной воды – 20-25% (достигает 60% по отдельным товарам), молочной продукции – до 25%, лекарств – до 10%, парфюмерии – 20% и 35% в легкой промышленности.

Каждые день правоохранительные органы и представители Роспотребнадзора обнаруживают и конфискуют поддельные шубы, алкоголь, лекарства и другие товары. А между тем, поддельные лекарства – это прямая опасность жизни и здоровью граждан. Такие таблетки, произведенные неизвестно кем, могут не только не помочь, но и навредить.

Процесс маркировки был начат еще год назад, когда в конце 2017 года Дмитрий Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оператором единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Система получила название Честный ЗНАК. Цифровой код, который наносится на товары, уникален, неповторим, непохищаем, и его легко нанести на любую упаковку.

Уже активно идет процесс по маркировке табака, обуви и шуб. В ноябре этого года Федеральная налоговая служба передала Центру развития перспективных технологий систему маркировки лекарств.

Производители охотно включаются в проект. Им выгодно отслеживать движение своего товара от завода до розничной точки, что открывает возможности для снижения издержек. Поэтому маркировка не увеличит стоимость товаров, уверяют участники системы.

В продаже уже постепенно появляются промаркированные товары, например, производители табака уже нанесли цифровой код на 130 млн пачек. С помощью мобильного приложения покупатель узнает всю правду о товаре: название, происхождение, производитель, срок годности и многое другое.

С 2019 года будут маркироваться еще 12 категорий товаров – от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. А еще через пять лет маркировка должна охватить все отрасли промышленности, обещал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Важно, что контроль за системой будет осуществлять государство, обеспечивая защищенность информации, находящейся в ней.