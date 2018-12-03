Дневник московского таксиста: «Никакой лицензии, расписываюсь за медика и механика — и я полноценный водитель»

Тема такси в Москве - одна из самых животрепещущих. После падения тарифов вызывать желтые машины начали даже студенты и бюджетники. Однако поездки заканчиваются удачно далеко не всегда. Чтобы отбить аренду машины, водители работают сутками, засыпают за рулем. Многие из них совершенно не знают города. А некоторые и языка. При этом ежедневно машины такси перевозят полтора миллиона пассажиров. Их жалобы «Комсомолке» хорошо известны. Пришло время выслушать водителя, который приехал в Москву из Барнаула и стал таксистом совершенно случайно.

«ПАПКА, МЫ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ»

- Вообще-то я штукатур. Мне 39 лет. Жил и работал в Барнауле. Заколачивал двадцать пять тысяч рублей в месяц. И не гундел.

Однако этим летом работы почти не стало. Мужики из бригады разбежались. Один в охранники. Другой в таксисты. Третий - жене на шею. А четвертый ломанулся в Москву. И меня сагитировал. Сказал, что вернемся оттуда на «Мерседесе».

Перед отъездом моя жена увидела сон. Как будто я сижу в лохмотьях на паперти. И считаю в ладошке мелочь. Теща заявила, что так и будет. А дети (у меня их двое) бежали за поездом и кричали:

- Папка, мы тебя никогда не забудем.

Через пару дней мы уже занимались отделкой квартир (в Южном Бутове). Ночевали там же. И за съемное жилье не платили. Прошло две недели. И вместо обещанных семидесяти тысяч рублей (на двоих) нам заплатили пятнадцать. Прораб от нас не скрывается и до сих пор клянется, что деньги будут. Уже четвертый месяц.

Ну а мы поперлись в таксисты.

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА, МОЙ АДРЕС МАШИНА ТАКСИ

В объявлении было написано, что зарплата водителей составляет 180 тысяч рублей. У меня от этой суммы даже во рту пересохло. Однако на собеседовании выяснилось, что это не мне, а я должен платить (за аренду машины - 1900 рублей в день). И проживать в ней же (в объявлении было указано, что таксистам предоставляется жилье, но это оказалось враньем).

Я отдал ксерокопию водительских прав и паспорта. Подписал какую-то бумажку. И в тот же день получил ключи от «Хендай Соляриса». В моем телефоне (у меня андроид) установили несколько приложений, подключив меня к агрегаторам - «Яндекс.Такси», «Везет» и «inDriver». Позже я пытался подключиться и к сервису «Gett», но не вышло. Не понравилась спецовка, в которой я приехал в Москву. Друг был в свитере и дресс-код прошел.

В первый же день на мою машину упала здоровенная ветка от дерева и помяла капот. Это произошло в одном из дворов на улице Марии Ульяновой (юго-запад Москвы), в тот момент, когда я ожидал клиента. Вечером в таксопарке мне сказали, что, согласно договору, оплачивать ремонт придется мне. И оценили его в 50 тысяч рублей. Хотя новый капот стоит 12 тысяч. Так аренда моей ласточки выросла до 2800 рублей в сутки (за счет ремонта). Плюс мойка. Плюс бензин. Плюс еда. В первые дни я еле-еле выходил в плюс. Заработал 500 рублей - и не знал, что с ними делать. Отдавать за хостел? И остаться совсем ни с чем? Нет. Лучше сэкономить и переночевать в машине. А утром, не теряя времени, сразу на линию.

В объявлении было указано, что таксистам предоставляется жилье, но это оказалось враньемФото: Евгения ГУСЕВА

«МУЖЧИНА, Я ВАС ХОЧУ»

Рабочий день столичного таксиста начинается с оформления путевки. Сделав потягушки, я достаю из бардачка новый бланк и сам заполняю его. Списываю со спидометра километраж. Указываю время выезда. А также расписываюсь за медика и механика. Две закорючки - и я полноценный водитель. Никакой лицензии лично на меня не требуется. Она уже оформлена на машину. Стать таксистом может любой человек с водительскими правами. Хоть маньяк. Хоть вор. Хоть штукатур.

Чтобы получать «жирные» заказы, нужно заработать хороший рейтинг. А это несколько месяцев. Поэтому ко мне поначалу сыпалась всякая мелочь. Например, от Мичуринского проспекта до соседней Мосфильмовской улицы. Или от Рубцовской набережной до Стромынки (это полтора километра).

Самая жесть начинается в пятницу вечером. Народ рассыпается по барам и ближе к полуночи начинает вызывать такси. Одного нехорошего человека стошнило на заднем сидении моей машины. Этот овцебык облевал практически весь мой дом. Мое лежбище. Мой рабочий очаг. Мое гнездышко...

Мой барнаульский друг уже работал в это время в компании «Gett». Причем в машине комфорт-класса. И говорил, что у него такого ужаса нет. Эконом «Яндекса» - самый популярный среди пассажиров. И потому так богат на сюжеты.

На Беговой подсела ко мне как-то девушка. Тоже в изрядном подпитии. И начала рассказывать о своем кобеле. В смысле, о парне. Называла его самыми последними словами. Уличала в изменах. И лжи. А потом вдруг повернулась ко мне. И сказала:

- Мужчина, я вас хочу.

Если бы не алкоголь, возможно, этим бы все и ограничилось. Но эта профурсетка попыталась на меня залезть. Я сбавил скорость и, как мог, отстранил ее правой рукой. Но бестия не унималась. А наоборот - раззадорилась. И ладно бы, я бы все стерпел, но эта столичная штучка перешла на ты:

- Я хочу тебя!

Спустя несколько секунд я управлял машиной вслепую. Девка протиснулась ко мне на колени, облокотившись на руль спиной. Я нажал на тормоз и засвистел по автостраде. К счастью, никого не задев.

Кстати, на столичных улицах полно дешевых ночных бабочек. Особенно на Ярославском шоссе (ближе к Мытищам). И они очень не любят расплачиваться с таксистами деньгами.

После падения тарифов вызывать желтые машины начали даже студенты и бюджетникиФото: Евгений САЗОНОВ

ВМЕСТО ЧТОБ ПОЕСТЬ, ПОМЫТЬСЯ, РАССЕКАЮ ПО СТОЛИЦЕ

С каждым днем просыпаться в машине все неприятнее. Спина колом. От носков, которые снял, исходит такое амбре, что хочется удавиться. Вот они - на спинке пассажирского сидения. Душ я принимаю раз в неделю. Раскошеливаюсь на хостел. Или даже баню.

Со временем я нашел много всяких бюджетных столовок. Самая популярная из них - на улице Воронцовской. За 150 рублей здесь можно съесть тарелку грибного супа, макароны с котлетой и компот с блинчиками.

Места для ночлежек я тоже научился выбирать правильные. Первое время меня доставали менты. Например, возле «Макдональдсов». Стучали по лобовому стеклу жезлом. Требовали путевку. И говорили, что она неверно составлена. 500 рублей - и сотрудники удалялись. Спать надо в тихом незаметном местечке. Где-нибудь во дворе.

Упаси Боже, задремать где-нибудь возле вокзала или гостиницы. На «Белорусской», например, мне чуть не проткнули колеса. Решили, что я их конкурент. Чтобы там стоять, нужно платить местным пацанам 15 тысяч рублей в месяц. Проще говоря, «крыше». Иначе замордуют. От гостиниц и торговых центров отгоняют охранники. Говорят, что у них свои таксисты.

Вот и остается ждать заказы от агрегаторов. Поутру очень часто меня, как низкорейтингового, ставят в очередь. Это значит, что сначала заказы падают опытным водителям, а уже потом мне (ожидание может длиться час или два). 22% «Яндекс» забирает себе. Еще 8% уходит таксопарку (это помимо платы за аренду машины). Все остальное водителю.

Ну и плюс чаевые. Кстати, среди пассажиров есть такие скряги, что мне иной раз хочется самому дать им денег. А потом и пинка под зад. Например, стоит поездка 115 рублей. А какой-нибудь фраер хлопает по карманам и качает головой. Долго хлопает. И долго качает. А потом дает мне сотку и спрашивает:

- Ничего, что без пятнадцати рублей?..

А для меня это бутерброд с колбасой. Да и дело не в бутерброде...

Вот уже четыре месяца как я в Москве. За это время я сумел накопить восемь тысяч рублей. Билет до Барнаула стоит девять. Жена не получила от меня ни копейки. Но, слава Богу, пока ждет. Приезжий таксист - он ведь как солдат. Бывает, возвращается домой, а там уже другой мужик. Сидит в его тапках и лупит пельмени.

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ

Раньше услугами такси чаще пользовались обеспеченные люди. Всякие интеллигенты. Предприниматели. С появлением агрегаторов такси стало гораздо дешевле. Скажем, за 200 рублей можно доехать от Белорусского вокзала до Красной площади (3,5 км). И потому такси заказывают все подряд. Это, действительно, не роскошь, а средство передвижения. И если пассажиры могут выбирать водителей (в деталях поездки указаны имя и фамилия таксиста, марка машины, название таксопарка), то водители пассажиров нет.

Приехал я как-то по вызову. А там два короткостриженных братка. Мне их рожи, как в том фильме, сразу не понравились. Однако делать нечего. Повез их из Северного Измайлова в Люберцы (Подмосковье). Но по указанному адресу мы так и не доехали. Мужик, который сидел сзади, достал пистолет и, приставив к моей голове, велел остановиться. Вся жизнь, как говорится, перед глазами. Все близкие мне люди. Жена, дети. И даже теща. Второй отнял у меня всю выручку (четыре тысячи рублей) и смартфон. Не успели они выйти на улицу, как я достал из бардачка еще один телефон. Кнопочный. И вызвал полицию. Грабителей задержали. Но самое интересное, как это было. По дороге в Люберцы мы заехали в продуктовый магазин. И там один из продавцов случайно сфотографировал моих попутчиков. Недавно купил айфон и щелкал все подряд. В итоге, сотрудники полиции получили ориентировку в HD-качестве.

Сейчас аренда моего «Соляриса» вновь вернулась к 1900 рублей. Долг за помятый капот я выплатил. На «Мерседес» не заработал. Еще недельку - и куплю себе билет до Барнаула. Задержался я в вашей Москве.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- У меня всегда возникает вопрос, а почему нельзя подработать пилотом самолета? - поделился в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) заместитель председателя московского профсоюза таксистов Дмитрий Румянцев. - Почему так массово не идут в диджеи? Почему не так просто подработать водителем автобуса? В то время, как в такси может прийти любой человек. С водительским удостоверением, которому больше двух лет. А кто он там в жизни, плевать. Преступник, педофил, насильник... Никого не проверяют. В конце концов, это может быть просто больной человек. Эпилептик, например. Такси сегодня - это просто помойка. Такой профессии в реестре вообще не существует. Безопасность пассажира ничем не обеспечена. У нас ежегодно 5 тысяч ДТП с участием такси (речь идет о всей стране, - прим. ред.). Но при этом есть 69-й закон, который регламентирует деятельность такси. И чиновники решили его переписать. Все это растянется на два-три года. Но зато есть надежда, что введут разрешение для работы водителем, которое было когда-то. В этом случае будущих таксистов будут тщательно проверять. Состояние здоровья, биографию (на предмет тех же судимостей), знание русского языка и города и так далее. Без этого речь о безопасности не идет. Были бы такие жесткие условия, и этот мужчина из Барнаула не подался бы в таксисты. И в машине бы не жил.