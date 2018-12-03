Еноты и сурки Московского зоопарка впали в спячку

Первыми в Московском зоопарке на «зимний сон» ушли бурый и гималайские медведи. Неделю назад мишки почувствовали первый холод и улеглись в своих берлогах. Осознав, что потепления не будет, в спячку впали еноты, енотовидные собаки и сурки. Спать они будут всю зиму, но по-разному.

- Сурки впадают в анабиоз и находятся в таком состоянии до наступления весны. А вот еноты могут выходить из так называемого «зимнего сна», причем по нескольку раз за зиму, - рассказывают в Московском зоопарке.

Сурки готовились к спячке основательно – сменили летний мех на более теплый, набрали вес до шести кг. Парочка Арчи и Нагайна даже совместно вычищали подземные ходы своей норы, утепляли спальню соломой. Они много ели, в том числе жирные семена, ведь спать они планируют 6-7 месяцев. Специалисты зоопарка говорят, что за время спячки сурки похудеют на треть. Разбудить их не сможет ничего, кроме тепла.

Еноты-полоскуны тоже готовились к зиме заранее. Все лето они много ели, осенью стали менее активными – так сказать, экономили энергию. Как только ударили первые морозы, еноты собрались в своих теплых домиках и заснули. Оказывается, еноты чувствительны к переменам температур также как медведи.

- Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: спят в одном логове, прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы, - объяснили в Московском зоопарке.

Сколько будут спать еноты? Ориентировочно до апреля, а с весенним теплом вернутся к своему привычному образу жизни. Но не исключено, что посетители зоопарка смогут увидеть зимой енотов. В теплые деньки енотики могут выйти из своих домиков, чтобы проверить не растаял ли снег, погреться на солнышке или даже легко перекусить.