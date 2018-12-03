В Москве пропал без вести футболист «Локомотива»

Об исчезновении 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» накануне заявила в полицию его мама. Ирина Ломакина сообщила, что ее сын Алексей 30 ноября уехал из дома и больше не вернулся. Якобы он должен был пройти медицинские процедуры в диагностическом центре «Локомотива». Но пропал.

Позже от друга пропавшего парня стало известно, что в тот вечер они вместе выпивали. Сели в такси. Поехали домой. Якобы в итоге Алексей забыл в чужой машине сумку с телефоном и документами...

В «Локомотиве» эту историю пока не комментируют.

- Возможно, официальная информация от клуба будет опубликована в течение дня, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ФК.

Источник в железнодорожном клубе подтвердил корреспонденту «КП», что Ломакин действительно не появлялся на тренировках в течение последних дней. Но на текущий момент в сам клуб поступает крайне противоречивая информация:

- Кто-то говорит, что с футболистом все в порядке, что он просто загулял, кто-то - что случилось страшное, парень погиб. Все это нужно перепроверить.

В «Локомотиве» историю с футболистом Алексеем Ломакиным пока не комментируют. ФОТО ФК Локомотив

В Следственном комитете сообщения СМИ проверяют. Однако наш источник в правоохранительных органах рассказал, что слухи о гибели молодого спортсмена могут оказаться правдой.

- Тело молодого парня, подходящего по описанию, 2 декабря нашли в Борисовских прудах, на юге Москвы, - сообщил источник «Комсомольской Правде». - По предварительной информации, - без следов насильственной смерти. На опознание должны приехать родственники.

Впрочем, официального подтверждения смерти Алексея Ломакина пока нет.

Алексей Ломакин - воспитанник «Локомотива», занимался в академии клуба с 7 лет. В настоящий момент выступает за молодежный состав команды, однако довольно редко попадает в состав. В нынешнем сезоне он был в заявке три раза и всего в одном матче в итоге все-таки вышел на поле. Старший брат Алексея Александр Ломакин (ему 23 года) также выпускник футбольной школы «Локомотива». Однако на взрослом уровне выступал за другие команды - екатеринбургский «Урал», красноярский «Енисей». Сейчас играет за воронежскую команду «Факел».