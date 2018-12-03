В Зеленограде из-за угрозы взрыва из торгового центра эвакуировали 500 человек

В московском округе Зеленоград из-за угрозы взрыва сегодня пришлось эвакуировать торговый центр. Из трехэтажного здания ТЦ «Иридиум» на Крюковской площади вывели около 500 человек - посетителей и сотрудников здешних магазинов, кафешек и кинотеатра.

- Около 13:00 к охраннику подошел неизвестный мужчина и сообщил, что здание заминировано, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - По словам сотрудника ЧОП, мужчина был пьян. Однако в торговом центре немедленно была объявлена эвакуация, на место вызвали сотрудников полиции.

По словам сотрудников ТЦ, голосовая система попросила всех покинуть здание. Паники не было. По этажам прошли кинологи с собаками.

- Помощь сотрудников МЧС не понадобилась, эвакуация проводилась силами полиции, - сообщили в МЧС.

В ГУ МВД по Москве ситуацию пока не комментируют.

Интересно, что мужчину, заявившего о бомбе, пока не нашли. Пообщавшись с охранником, он просто вышел из здания. По словам источника, у ЧОП нет полномочий задерживать посетителей. Они могут только вызвать полицию. Но к приезду первой машины «террорист» исчез.

- В здании взрывчатых веществ ничего не нашли, - говорит источник. - Спустя сорок минут торговый центр вновь заработал.