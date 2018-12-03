Андрей Воробьёв наградил 10 лучших волонтеров Московской области

В Московской области сегодня подвели итоги Года добровольца (волонтера). Губернатор Андрей Воробьёв сегодня наградил лучших волонтеров Подмосковья. Торжественная церемония состоялась в красногорской школе «Мозаика».

- Президент подписал Указ об объявлении Года волонтера в 2018-м, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это сделано для того, чтобы привлечь внимание к добрым поступкам, которые совершают люди самых разных возрастов. Очень надеюсь, что с каждым годом волонтерское движение будет становиться все более популярным, востребованным. Во всех наших школах внедряется эта практика, я благодарен учителям, которые разъясняют всё детям, вовлекают их в разные форматы добрых дел. В каждом муниципалитете у нас ведется работа по волонтерству, мы всячески поддерживаем это движение.

Почетные грамоты Губернатора и нагрудные знаки «Доброволец Московской области» из рук Андрея Воробьёва получили генеральный директор Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова, работавший волонтером на многих спортивных чемпионатах Анатолий Яночкин из Химок (мужчине, кстати, 80 лет!), волонтер Московского областного регионального отделения «Российского Красного креста» Михаил Матвеев, экологический волонтер Данила Родин, который в нынешнем году стал победителем регионального этапа конкурса «Доброволец России».

Волонтеры получили почетные грамоты Губернатора и нагрудные знаки «Доброволец Московской области».

Вера Носкова рассказала, что одно из основных направлений работы ее организации - благотворительная помощь наименее защищенным слоям населения. Например, волонтеры регулярно проводят акцию «Цветы ради жизни» - выращивают комнатные растения и продают их. А вырученные деньги идут на благие дела. (Акция, к слову, уже несколько раз отмечалась премией губернатора Московской области «Наше Подмосковье»).

- За время существования «Цветов ради жизни» мы собрали больше 1,8 млн. рублей и оказали помощь 50 детям из благотворительного фонда «Жизнь как чудо», - рассказала Носкова.

В десятку лучших волонтеров Подмосковья, отмеченных наградами, также вошли Борис Наумкин из Егорьевского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин, «серебряный волонтер» по направлению «Английский язык» Татьяна Ивахненко, председатель совета Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Боровик, координатор и оперативный дежурный вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева и руководитель Чеховского клуба волонтеров Галина Романова.

Волонтеры отмечают, что в Московской области деятельности добровольческих организаций уделяют большое внимание.

Для подмосковных школьников 8-11 классов провели открытый урок добровольца.

- Мы хотим рассказать ребятам, каким образом они могут себя найти в жизни, чем они могут увлечься после того, как выйдут с занятий, - рассказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. - Можно пойти и помочь людям в Дома престарелых, накормить бездомных животных, пойти и сдать кровь, стать донором и знать, что благодаря тебе человек остался жив. Мы хотим показать ребятам на личном примере волонтеров, которые этим занимаются, как важно помогать людям.

В настоящий момент в Московской области насчитывается более 31 тысячи волонтеров. Тогда как в конце 2017-го года их было почти в два раза меньше - всего около 15 тысяч.