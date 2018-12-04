Новый год в аренду: елка, платье и квартира возле Кремля

Квартира

Если вы сейчас видите объявления квартир с видом на Кремль от 2300 до 6000 рублей в сутки, то имейте в виду, что за такую же в новогоднюю ночь хозяева захотят почти в три-четыре раза дороже.

- Двухкомнатная квартира на Тверской улице обойдется от 9000 рублей, а четырехкомнатная с дизайнерским ремонтом — от 30 000 рублей, - рассказали в агентстве недвижимости «Flatio».

Цены взлетают и на элитное жилье с каминами, спортзалами, кинотеатрами. Шикарный, полностью меблированный четырехуровневый пентхаус в «ЖК квартал на Ленинском» в обычное время можно снять за 49 000 рублей в сутки, а в новогоднюю ночь за 220 000 рублей.

Снять однушку за 3000-5000 рублей можно тоже в хороших местах, но дальше от Красной площади - возле станций метро «Киевская», «ВДНХ», «Маяковская», «Белорусская».

Коттедж

Цена подмосковных коттеджей в новогоднюю ночь взлетает в четыре раза. Например, снять домик c 5 спальнями, с комфортным размещением на 10 человек обойдется 50 000 рублей в сутки. И это предложение в 60 км от МКАДа по Новорязанскому шоссе.

- Дом с аквапарком. Комфортное размещение до 20 человек. В доме 7 изолированных спален, 5 санузлов, караоке зал, каминный зал, кухня-гостиная, теплый бассейн, теннисный стол, cауна на 10 человек. Стоимость от 70 000 рублей за выходные, - значится в объявлении на сайте Суточно.ру.

Двухэтажный дом в Талдомском городском округе в селе Квашенки в новогоднюю ночь сдадут только на трое суток за 30 000 рублей.

- В стоимость входят фуршет на свежем воздухе, анимация, праздничные фейерверки и концерт фольклорного ансамбля. От дома до реки Волги 5 минут пешком. Из развлечений - рыбалка, русская баня, мангал, катание на квадроциклах, детская площадка, - предложение на сайте ЦИАН.

Вечернее платье

Зачем покупать дизайнерское платье, которое обойдется от 30 до 100 тысяч рублей, если такое же можно взять в аренду от 1000 до 20 000 рублей на три дня. Все равно после празднования Нового года повесите его пылиться в шкаф.

Вечернее платье для новогоднего вечера можно взять в аренду.Фото: Евгения ГУСЕВА

- У нас представлены платья таких известных брендов как Sherri Hill, Jovani, Pinko, Elisabetta Franchi, Herve Leger, - рассказывают в магазине проката платьев и аксессуаров «Friday.Start». - Есть платья вечерние в пол и коктейльные, с камнями в декоре и открытой спиной, с нежным кружевом. Имеются поддерживающие лифы. А еще дадим бесплатно украшения, не бриллианты, но очень хорошая бижутерия.

Брать платья напрокат считают удобным даже звезды шоу-бизнеса. В «Fashion Hunter» берут дизайнерские наряды Ригина Тодоренко, Альбина Джанабаева, Елена Кулецкая, Анна Хилькевич, Анастасия Ивлеева и другие артистки.

- У нас более 150 коктейльных и вечерних платьев и аксессуаров от Alessandra Rich, Badgley Mischka, D&G, Gucci, Marchesa Notte, Marc Jacobs, Valentino, Self-Portrait. Аренда за три дня - от 3 до 20 тысяч рублей, - говорят в «Fashion Hunter».

Машина

С такси 31 декабря обычно возникают проблемы — на всех не хватает. Можно взять авто в аренду, причем как обычный Hyundai Solaris за 1730 рублей в сутки, так и Cadillac Escalade за 10 820 рублей в сутки.

- Только стоит учитывать, что 31 декабря машину нужно забрать до 15.00. А потом мы 1 и 2 января не работаем, поэтому оплатить придется за три дня, - рассказывают условия в компании «Аренда Авто».

Есть еще вариант — воспользоваться каршерингом. Взять можно как KIA Rio, так и Mercedes-Benz GLA.

- Можно взять машины когда угодно. Стоимость будет 14 рублей в минуту. Если будет большой спрос в определенном районе, то цена может подняться на пару рублей, а в другом — опустится, - рассказали в компании BelkaCar.

Елка

Хотите на праздник живую елку в кадке? Ближе к Новому году такая услуга появится на сайте rentmania.com. В прошлом году новогоднее дерево можно было арендовать за 7900 рублей на 20 дней. Доставка в пределах МКАД входит в стоимость, после праздников елочку заберут обратно в питомник.

Арендовать можно даже новогоднюю елку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кстати, в аренду на этом же сайте можно взять и искусственную елку. Например, высота 120 см - за 630 рублей в день, высота 150 см - за 4800 рублей на месяц.

Костюм Деда Мороза

На сайте Avito можно найти костюм Деда Мороза за 890 рублей в сутки. Обещают даже примерку и просмотр. А в магазине возле станции «Кузьминки» более 40 видов костюмов в наличии.

- Сдаю в аренду комплект Деда Мороза, кроме бороды (из гигиенических соображений), а именно: шубу, парик, шапку, варежки, специальный подклад под костюм для объема, штаны под костюм серебряного цвета, огромный бархатный мешок, валенки и, посох, - предлагает Александр на сайте rentmania.com. – Аренда за сутки – 490 рублей, на три дня – 1290 рублей.

ЧТО ЕЩЕ:

(предложения на сайте rentmania.com)

- мобильная баня (на шесть человек). В сложенном состоянии помещается в легковую машину, подходит для похода на водохранилище, чтобы прыгать в прорубь. Баню можно установить на лед или на берегу, рядом с водой. Время сборки и нагрева парной 40 минут. Стоимость аренды - 3000 рублей за день;

- iphone Х (цвет серый космос) можно взять за 5000 рублей в день, а вот iphone 7 обойдется дешевле – 2000 рублей в день;

- фотоаппарат Canon 5D Mark II с объективом 24-105, в комплекте удобный рюкзак, зарядное устройство, два аккумулятора и карта памяти. Стоимость аренды – 1200 рублей в день, 3000 рублей за три дня.

- чаша для шампанского – 600 рублей в день;

- норковая шуба (короткая, цвет – белый) – 10 000 рублей за три дня.