2018-12-04T23:09:49+03:00
Общество

Сергей Собянин – о ремонте дворов, открытии метро «Беломорская» и дефиците учителей в московских школах

Мэр Москвы в прямом телеэфире ответил на вопросы горожан
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 4 декабря, мэр Сергей Собянин общался с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города. По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, с начала этого года Собянин четыре раза отвечал на вопросы жителей – в январе, апреле, мае и июне. При этом обсуждались такие важные темы, как строительство метро, платные парковки, выборы, подготовка к чемпионату мира по футболу, новый наземный транспорт и реновация.

Обычно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов. Сегодня Сергей Собянин в эфире одновременно выступал и в социальных сетях, а именно на своей странице в Инстаграме.

Вот что сказал мэр…

«МОСКВА ГОТОВА ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ УРОВНЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ»

Первый вопрос мэру задали о прошедшем этим летом в России и в Москве чемпионате мира по футболу. «Готова ли столица повторить мероприятие уровня ЧМ?» – спросили москвичи.

- Лучше не при мне, - засмеялся Собянин. – Москва, на мой взгляд, уже готова к любым мероприятиям. Несмотря на это, чемпионат мира потребовал огромной концентрации сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для горожан, туристов, участников чемпионата. Весь месяц мундиаля было ежедневное колоссальное напряжение – вдруг что-нибудь случится, вдруг болельщики подерутся, вдруг теракт. Самым сложным было ожидание каких-то проблем, которые могли возникнуть. Но все службы отработали достойно. Хотя, конечно, мы видели фан-зону на Воробьевых горах, там набиралось до 110 тысяч человек, то есть больше, чем на самом стадионе. А мы рассчитывали на 25 тысяч зрителей. Впрочем, сама атмосфера в городе получилась доброжелательной, люди улыбались, и никаких инцидентов не было. Надеюсь, все жители и гости получили удовольствие. Это был настоящий праздник. Вряд ли еще будет в Москве такого уровня событие, но мы готовы проводить другие подобные мероприятия.

«ДВОРЫ БУДЕМ ОБНОВЛЯТЬ КАЖДЫЕ 7 – 8 ЛЕТ»

- Мы недавно провели ремонт площадок, но часть их уже физически устарела. Иногда себе дороже ремонтировать, менять качели, скамейки.

В 2011 и в 2012 годах мы отремонтировали много дворовых площадок. Казалось, что все замечательно, но прошло несколько лет и жители теперь видят, что в соседних дворах стало еще лучше. Ведь это проекты, которые выполнялись недавно. А часть площадок вообще физически устарела. Очевидно, что какие-то вещи можно отремонтировать, но что-то себе дороже ремонтировать. Лучше заменить на новое и современное.

Поэтому раз в семь-восемь лет мы должны заходить в каждый двор и комплексно его переустраивать с учетом новых требований, новых технологий, нового опыта. Каждый год в Москве реконструируется и ремонтируется комплексно или частично около 3,5 тысяч дворов. Это постоянная рутинная работа.

«НОВАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО ОТКРОЕТСЯ ДО КОНЦА ГОДА»

- Со станцией метро «Беломорская» своеобразная история. От нее отказались жители соседних домов, когда мы строили метро за Ховрино. Мы проехали мимо и открыли метро в Ховрино. Теперь жители передумали и стали требовать, чтобы мы построили на действующей ветке станцию. Это архисложно. Надеюсь, до конца года постараемся «Беломорскую» запустить.

Проект станции метро "Беломорская".

Проект станции метро "Беломорская".

«НА ВДНХ ПОЯВИТСЯ ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПАРК»

- На ВДНХ нужно еще закончить ландшафтный парк, благоустройство территории, реставрацию фонтана «Дружба», павильонов, в том числе и «Украина». В следующем году, надеюсь, запустим первую очередь огромного детского развлекательного парка. Экспозиционные площади выставки вырастут в два раза по сравнению с сегодняшними.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О нехватке педагогов в столичных школах

- Дефицита преподавателей нет. Несколько лет тому назад он был. Но сегодня, чтобы устроиться учителем, во многих случаях нужно еще пройти серьезный конкурс. Проблем с этим не существует.

В московских школах практически нет открытых вакансий преподавателей. При этом количество школьников в столице растет. В детских садах стало почти в 1,5 раза больше детей, чем было, и эта волна постепенно переходит в школы. Так что надо смотреть, чтобы было достаточно школьных мест, строить новые школы.

О новшествах в проекте «Московское долголетие»

- Сегодня больше 170 тысяч человек участвуют в проекте «Московское долголетие». Для примера: у нас в детсады ходят около 400 тысяч детей, то есть участники «Московского долголетия» составляют уже половину воспитанников в системе дошкольного образования.

Проект будет развиваться, в том числе на основе пожеланий пожилых людей. Например, запись в кружки велась через центры соцобслуживания (ЦСО). Но мы решили, что можно записываться не только в ЦСО, но и в учреждениях культуры, спорта. Так решаем проблему качественного подбора и информирования москвичей о том, где можно заниматься, улучшать свою жизнь. В проекте мы запустим также новые направления - театральные кружки, курсы компьютерной грамотности, клубы по интересам.

О реконструкции развязки на МКАДе

- К реконструкции развязки на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе приступим в начале 2019 года. Конкурс уже разыгран, подрядчик есть, скоро выйдет на работу.

О долгостроях

- Большинство имеющихся долгостроев достались Москве в наследство, как Ховринская больница, с советских времен. Это недостроенные здания, полузаброшенные. Оказалось, что их физически невозможно достроить из-за технического состояния. Мы провели ревизию всех этих недостроев и долгостроев. Из 700 адресов без решения остались около 200. Часть из них достроены, часть - идут стройки. По некоторым принято решение о сносе, остальными нужно заниматься. Но недостроев в столице уже стало почти в три раза меньше.

О катке на Патриарших прудах

- Это старейший каток, один из самых известных в Москве. Для катания нужно наморозить толщину льда сантиметров 25. Это зависит уже не от меня. Надеюсь, при такой погоде дней через десять каток заработает.

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