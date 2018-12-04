Сергей Собянин – о ремонте дворов, открытии метро «Беломорская» и дефиците учителей в московских школах

Сегодня, 4 декабря, мэр Сергей Собянин общался с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города. По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, с начала этого года Собянин четыре раза отвечал на вопросы жителей – в январе, апреле, мае и июне. При этом обсуждались такие важные темы, как строительство метро, платные парковки, выборы, подготовка к чемпионату мира по футболу, новый наземный транспорт и реновация.

Обычно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов. Сегодня Сергей Собянин в эфире одновременно выступал и в социальных сетях, а именно на своей странице в Инстаграме.

Вот что сказал мэр…

«МОСКВА ГОТОВА ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ УРОВНЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ»

Первый вопрос мэру задали о прошедшем этим летом в России и в Москве чемпионате мира по футболу. «Готова ли столица повторить мероприятие уровня ЧМ?» – спросили москвичи.

- Лучше не при мне, - засмеялся Собянин. – Москва, на мой взгляд, уже готова к любым мероприятиям. Несмотря на это, чемпионат мира потребовал огромной концентрации сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для горожан, туристов, участников чемпионата. Весь месяц мундиаля было ежедневное колоссальное напряжение – вдруг что-нибудь случится, вдруг болельщики подерутся, вдруг теракт. Самым сложным было ожидание каких-то проблем, которые могли возникнуть. Но все службы отработали достойно. Хотя, конечно, мы видели фан-зону на Воробьевых горах, там набиралось до 110 тысяч человек, то есть больше, чем на самом стадионе. А мы рассчитывали на 25 тысяч зрителей. Впрочем, сама атмосфера в городе получилась доброжелательной, люди улыбались, и никаких инцидентов не было. Надеюсь, все жители и гости получили удовольствие. Это был настоящий праздник. Вряд ли еще будет в Москве такого уровня событие, но мы готовы проводить другие подобные мероприятия.

«ДВОРЫ БУДЕМ ОБНОВЛЯТЬ КАЖДЫЕ 7 – 8 ЛЕТ»

- Мы недавно провели ремонт площадок, но часть их уже физически устарела. Иногда себе дороже ремонтировать, менять качели, скамейки.

В 2011 и в 2012 годах мы отремонтировали много дворовых площадок. Казалось, что все замечательно, но прошло несколько лет и жители теперь видят, что в соседних дворах стало еще лучше. Ведь это проекты, которые выполнялись недавно. А часть площадок вообще физически устарела. Очевидно, что какие-то вещи можно отремонтировать, но что-то себе дороже ремонтировать. Лучше заменить на новое и современное.

Поэтому раз в семь-восемь лет мы должны заходить в каждый двор и комплексно его переустраивать с учетом новых требований, новых технологий, нового опыта. Каждый год в Москве реконструируется и ремонтируется комплексно или частично около 3,5 тысяч дворов. Это постоянная рутинная работа.

«НОВАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО ОТКРОЕТСЯ ДО КОНЦА ГОДА»

- Со станцией метро «Беломорская» своеобразная история. От нее отказались жители соседних домов, когда мы строили метро за Ховрино. Мы проехали мимо и открыли метро в Ховрино. Теперь жители передумали и стали требовать, чтобы мы построили на действующей ветке станцию. Это архисложно. Надеюсь, до конца года постараемся «Беломорскую» запустить.

Проект станции метро "Беломорская".

«НА ВДНХ ПОЯВИТСЯ ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПАРК»

- На ВДНХ нужно еще закончить ландшафтный парк, благоустройство территории, реставрацию фонтана «Дружба», павильонов, в том числе и «Украина». В следующем году, надеюсь, запустим первую очередь огромного детского развлекательного парка. Экспозиционные площади выставки вырастут в два раза по сравнению с сегодняшними.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О нехватке педагогов в столичных школах

- Дефицита преподавателей нет. Несколько лет тому назад он был. Но сегодня, чтобы устроиться учителем, во многих случаях нужно еще пройти серьезный конкурс. Проблем с этим не существует.

В московских школах практически нет открытых вакансий преподавателей. При этом количество школьников в столице растет. В детских садах стало почти в 1,5 раза больше детей, чем было, и эта волна постепенно переходит в школы. Так что надо смотреть, чтобы было достаточно школьных мест, строить новые школы.

О новшествах в проекте «Московское долголетие»

- Сегодня больше 170 тысяч человек участвуют в проекте «Московское долголетие». Для примера: у нас в детсады ходят около 400 тысяч детей, то есть участники «Московского долголетия» составляют уже половину воспитанников в системе дошкольного образования.

Проект будет развиваться, в том числе на основе пожеланий пожилых людей. Например, запись в кружки велась через центры соцобслуживания (ЦСО). Но мы решили, что можно записываться не только в ЦСО, но и в учреждениях культуры, спорта. Так решаем проблему качественного подбора и информирования москвичей о том, где можно заниматься, улучшать свою жизнь. В проекте мы запустим также новые направления - театральные кружки, курсы компьютерной грамотности, клубы по интересам.

О реконструкции развязки на МКАДе

- К реконструкции развязки на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе приступим в начале 2019 года. Конкурс уже разыгран, подрядчик есть, скоро выйдет на работу.

О долгостроях

- Большинство имеющихся долгостроев достались Москве в наследство, как Ховринская больница, с советских времен. Это недостроенные здания, полузаброшенные. Оказалось, что их физически невозможно достроить из-за технического состояния. Мы провели ревизию всех этих недостроев и долгостроев. Из 700 адресов без решения остались около 200. Часть из них достроены, часть - идут стройки. По некоторым принято решение о сносе, остальными нужно заниматься. Но недостроев в столице уже стало почти в три раза меньше.

О катке на Патриарших прудах

- Это старейший каток, один из самых известных в Москве. Для катания нужно наморозить толщину льда сантиметров 25. Это зависит уже не от меня. Надеюсь, при такой погоде дней через десять каток заработает.