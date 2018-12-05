Московские режиссеры и врачи пригласили журналистов к дискуссии

Нынешняя молодежь стала более внимательно относиться к своему здоровью и ответственно воспринимает риск заражения ВИЧ/СПИДом. По информации сайта Московского центра СПИД, количество впервые выявленных случаев заражения ВИЧ среди столичной молодежи до 25 лет решительно уменьшилось - практически на 95%.

Тем не менее продолжать информировать об опасностях здоровью нужно, подробно и доступно информируя обо всех рисках, связанных с распространением ВИЧ-инфекции. Когда у студентов - журналистов и медиков ведущих московских вузов спросили, как именно стоит разговаривать о таких сложных вопросах, чтобы месседж воспринимался аудиторией, они ответили: «проще» и «понятным языком». Это и стало отправной точкой дискуссии медиаклуба «Международные тренды социальной рекламы по тематике ВИЧ/СПИДа: толерантность или предупреждение?», которая прошла 1 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» с участием ведущих представителей рекламной индустрии, московской службы противодействия ВИЧ/СПИДу и будущих и нынешних журналистов. Дата встречи была выбрана не случайно - именно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со ­СПИДом. Мероприятие было организовано Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы.

- Мы обязаны и считаем важным продолжать транслировать москвичам информацию о необходимости сохранять настороженность в отношении инфицирования ВИЧ. А для того чтобы был эффект, требуются разные форматы и стилистика: язык кино, публичные дискуссионные площадки, средства социальной рекламы, самые современные интерактивные технологии, включая виртуальных лекторов, - рассказал Алексей Мазус, руководитель Московского СПИД-центра.

Был проведен опрос среди молодежи, и ребята сами сказали, что говорить о проблеме нужно не завуалированно, а откровенно. А главное - ясно и коротко. Именно в этом формате работает московская антиСПИД-реклама - короткометражные ролики, которые создают в Москве много лет. За эти годы были испробованы разные жанры, сценарии, воплощены базовые и самые смелые решения.

- Мы искали разные языки, чтобы достучаться до молодежи, - сказал один из авторов видеопроекта «Против СПИДа» - известный режиссер Тигран Бежанов. - Создание социальной рекламы о СПИДе - всегда сложный вопрос, потому что здесь присутствует яркий социальный контекст. В обществе сосуществуют разные взгляды на мораль, на физические и духовные качества человека. В различных странах, несмотря на то что с медицинской точки зрения болезнь одна и та же, информацию преподносят по-разному. Нам важно понимать, что в России кажется неправильным, запрещенным.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что о СПИДе нужно говорить смело и отходить от стереотипного мышления.

- При поиске новых форм коммуникации мы неизменно придерживаемся ключевых содержательных составляющих, - прокомментировал Тимур Бессараб, заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции МГЦ СПИД. - Это адресность информации, ее достоверность, предупреж­дение об опасности заражения ВИЧ и одновременная поддержка ВИЧ-положительных людей. Должен отметить, что сейчас очень эффективно работает реклама в интернете и билборды в городе. Как только мы запускаем информационную кампанию, сразу же фиксируем значительное увеличение числа обращений на «горячую линию» и на сайт spid.ru. Это очевидный фактор, который позволяет осознавать, что стратегии и креатив были использованы правильно. Кстати, проводимые ежегодно социологические опросы показывают высокую информированность москвичей по вопросам ВИЧ/СПИДа, а более 90% инфицированных знают свой диагноз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Московского СПИД-центра Алексей МАЗУС:

- 1 декабря - безусловно, значимая дата, в рамках которой весь мир анализирует множество аспектов, вопросов и идей того, каким путем можно прийти к победе над СПИДом. На фоне дискуссий нужно отдавать себе отчет в том, что существенных результатов на этом пути добились только ученые и врачи. Бесспорный и показательный успех в том, что современная медицина фактически исключает передачу вируса от матери к ребенку. Да, пока победить ВИЧ не удалось, но новые достижения в этой области, уверен, находятся далеко от трибун и лозунгов. Постепенно будут отработаны и подготовлены для массового применения новые технологии профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. В любом случае главный ключ к успеху - это фундаментальная наука.