2018-12-06T01:09:00+03:00
Общество

«Нас подожгли конкуренты»: В Москве сгорел приют для животных, погибли десятки питомцев

Огонь уничтожил помещения площадью 200 метров квадратных, пострадавшая сторона подозревает поджог
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments79
Пожар случился в приюте для животных «Счастливый друг»Пожар случился в приюте для животных «Счастливый друг»
Изменить размер текста:

Вой испуганных собак в четыре утра среды, 5 декабря, разбудил волонтеров приюта для животных «Счастливый друг», который расположен в частном секторе улицы Нижние Мневники. Напуганные, они выбежали на улицу и увидели страшную картину: деревянные одноэтажные постройки, в которых содержались животные, были охвачены пламенем. Зоозащитники позвонили в МЧС и принялись спасать животных.

- Открывали вольеры, выпускали птиц и собак. Многих удалось спасти. Часть животных в испуге разбежались по окрестностям. Но есть и погибшие. В одном из помещений, где мы проводим стерилизацию, заживо сгорели 14 собак. Не стало несколько десятков кроликов, голубей и фазанов. Это ужасная трагедия, вся территория приюта выгорела, - рассказала «КП» директор приюта Светлана Комисссарова.

По данным столичного МЧС, огнем уничтожен весь приют, это почти 200 квадратных метров. Спасти удалось 20 животных. Сейчас их обследуют ветеринары. Уже в ближайшее время чудом выжившие собаки будут переданы в филиалы приюта.

Тем временем причины возгорания официально пока не называют. Первоначально рассматривалась версия короткого замыкания в электропроводке. Но, как выяснилось, в ночное время приют был обесточен. Руководство и волонтеры уверены, что это был поджог.

- Мне неоднократно поступали угрозы от конкурентов, приюта для животных, который расположен неподалеку. Они даже призывали забросать нас коктейлями Молотова, а все из-за денег. Год назад мы начали работать с госконтрактами: отлавливать и стерилизовать бездомных собак. С этого и начались наши проблемы. Угрозы сыпались одна за другой и вот теперь пожар, - рассказала свою версию событий Светлана.

За отлов одной собаки приют получал 96 рублей. Деньги не великие, однако как оказалось, на этом рынке существует реальная конкуренция.

- Есть приюты которые работают только на госконтрактах. Для них это реальный бизнес и зачастую он на костях животных. У нас все было построено иначе. Мы многих животных принимали бесплатно. Люди приносили нам больных собак, покалеченных кошками голубей и мы всех принимали, - рассказала Светлана.

По факту пожара проверку проводит столичная полиция. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»