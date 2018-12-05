2018-12-05T12:30:03+03:00
Общество

«Нас подожгли конкуренты»: В Москве сгорел приют для животных, погибли десятки питомцев

Огонь уничтожил помещения площадью 200 метров квадратных, пострадавшая сторона подозревает поджог
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пожар случился в приюте для животных «Счастливый друг»Пожар случился в приюте для животных «Счастливый друг»
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Вой испуганных собак в четыре утра среды, 5 декабря, разбудил волонтеров приюта для животных «Счастливый друг», который расположен в частном секторе улицы Нижние Мневники. Напуганные, они выбежали на улицу и увидели страшную картину: деревянные одноэтажные постройки, в которых содержались животные, были охвачены пламенем. Зоозащитники позвонили в МЧС и принялись спасать животных.

- Открывали вольеры, выпускали птиц и собак. Многих удалось спасти. Часть животных в испуге разбежались по окрестностям. Но есть и погибшие. В одном из помещений, где мы проводим стерилизацию, заживо сгорели 14 собак. Не стало несколько десятков кроликов, голубей и фазанов. Это ужасная трагедия, вся территория приюта выгорела, - рассказала «КП» директор приюта Светлана Комисссарова.

По данным столичного МЧС, огнем уничтожен весь приют, это почти 200 квадратных метров. Спасти удалось 20 животных. Сейчас их обследуют ветеринары. Уже в ближайшее время чудом выжившие собаки будут переданы в филиалы приюта.

Тем временем причины возгорания официально пока не называют. Первоначально рассматривалась версия короткого замыкания в электропроводке. Но, как выяснилось, в ночное время приют был обесточен. Руководство и волонтеры уверены, что это был поджог.

- Мне неоднократно поступали угрозы от конкурентов, приюта для животных, который расположен неподалеку. Они даже призывали забросать нас коктейлями Молотова, а все из-за денег. Год назад мы начали работать с госконтрактами: отлавливать и стерилизовать бездомных собак. С этого и начались наши проблемы. Угрозы сыпались одна за другой и вот теперь пожар, - рассказала свою версию событий Светлана.

За отлов одной собаки приют получал 96 рублей. Деньги не великие, однако как оказалось, на этом рынке существует реальная конкуренция.

- Есть приюты которые работают только на госконтрактах. Для них это реальный бизнес и зачастую он на костях животных. У нас все было построено иначе. Мы многих животных принимали бесплатно. Люди приносили нам больных собак, покалеченных кошками голубей и мы всех принимали, - рассказала Светлана.

По факту пожара проверку проводит столичная полиция. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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