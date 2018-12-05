2018-12-05T13:48:04+03:00
Общество

Собянин: "Продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года"

В столице открылась ассамблея «Здоровье Москвы»
Светлана ВОЛКОВА
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Профессиональный и деловой медицинский форум стал одним из ожидаемых событий годаПрофессиональный и деловой медицинский форум стал одним из ожидаемых событий годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня, 5 декабря, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась XVII ассамблея «Здоровье Москвы». В этом году ежегодный форум собирается уже в семнадцатый раз.

Профессиональный и деловой медицинский форум стал одним из ожидаемых событий года как для представителей медицинского сообщества столицы, так и для их коллег из других регионов России. В нем участвуют более трех тысяч специалистов.

Ассамблею открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Технологии, которые считались технологиями будущего, сегодня становятся обыденными для наших поликлиник и медцентров, - сказал Собянин. - Важно, что то, о чем мы говорим, реализуется и используется на благо москвичей. В этом году прошли выборы мэра столицы. Отчитываясь перед москвичами о проделанной работе, я опирался в том числе и на успехи медиков. Спасибо вам, друзья!

- Здравоохранение будет главным направлением деятельности правительства Москвы, - отметил мэр. - Ничего дороже здоровья у москвичей нет. Мы это понимаем, и здравоохранение столицы точно не будет стоять на месте. Показатели уже впечатляют. Доступность врачей в городских поликлиниках выросла в 8 - 9 раз, значительно увеличилась и зарплата медиков, продолжительность жизни выросла на четыре года. Это один из лучших показателей среди стран мира.

По словам Собянина, более половины москвичей положительно оценивают работу столичного здравоохранения.

- Тем не менее, очевидно, что проблем достаточно, - продолжил мэр. - Нам нужна системная модернизация поликлиник, максимально удобная логистика для пациентов и врачей, обновление оборудования. В ближайшие годы построим более 30 новых поликлиник, целый ряд дополнительных корпусов больниц и крупнейший медцентр в Новой Москве. Важно уделять внимание таким направлениям, как онкология. Сегодня это главная проблема столичного здравоохранения. В ближайшие месяцы разработаем новую систему диспансеризации пациентов.

Ассамблею открыл мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ассамблею открыл мэр Москвы Сергей СобянинФото: Светлана ВОЛКОВА

Затем мэр вручил награды лучшим медучреждениям и медикам, победившим в 81 номинации фестиваля «Формула жизни». Среди них - «Проект года», «Палитра врача», «Медицина в СМИ», «Лучшие организации ГТО» и другие.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна, по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных участников ассамблеи выросло более чем в 2,5 раза.

В этом году расширена научная и выставочная программы, в которых представлены достижения московской медицины. На стендах городских поликлиник и больниц участники форума могут сдать кровь на резус-фактор и группу, проверить зрение или опробовать на себе диагностические аппараты. Для обычных посетителей на входе в "Экспоцентр" сегодня и завтра проводятся бесплатные обследования (см. "Кстати").

На одной из площадок экспозиции в натуральную величину предоставлен макет нового дизайна районных поликлиник столицы. Уже сейчас пациенты могут побывать в обновлённом кабинете педиатра или офтальмолога, увидеть рецепшн поликлиники и зону отдыха для посетителей.

Специалисты во время дискуссий обсудят новые электронные сервисы и работу медсестер в стационарах и поликлиниках, современные лечебные разработки, раннюю диагностику болезней, поделятся опытом оперативных вмешательств и лечения. Большинство технологий и методик, показанных на экспозиции, уже используются столичными врачами.

Впервые на ассамблее проведут конкурс научно-практических работ молодых врачей в рамках фестиваля «Формула жизни». Победители получат поездку на стажировку в ведущие зарубежные клиники. При этом во время конкурса желающие смогут сдать некоторые экзамены на статус «Московский врач».

В столице открылась ассамблея «Здоровье Москвы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В столице открылась ассамблея «Здоровье Москвы»Фото: Светлана ВОЛКОВА

КСТАТИ

Москвичи смогут проверить свое здоровье

Во время ассамблеи «Здоровье Москвы», 5 и 6 декабря, всех желающих приглашают пройти бесплатное обследование в мобильных комплексах Департамента здравоохранения Москвы. Два пункта - лечебно-диагностический и стоматологический - будут принимать пациентов с 10.00 до 18.00 на площадке перед входом в Экспоцентр (Краснопресненская набережная, дом 14).

Горожане смогут посетить врача общей практики, пройти ЭКГ-исследование, сделать УЗИ и проверить зрение у офтальмолога. В стоматологическом мобильном комплексе прием ведет врач-стоматолог.

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